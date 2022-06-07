Тіла загиблих оборонців Маріуполя повертаються додому: наразі вже 210

Кожен Герой має бути похований в рідній землі

Триває робота задля звільнення полонених українських бійців

Зусиллями Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими триває процес повернення тіл загиблих захисників Маріуполя. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«На сьогодні, 7 червня, вже вдалося повернути 210 наших військових. Більшість з них – героїчні оборонці «Азовсталі». Всі загиблі мають повернутися на підконтрольну Україні територію. І кожного з них проводять в останню путь з належними почестями», – йдеться в повідомленні.

Координаційний штаб працює над тим, щоб повернути кожного полеглого.

Триває робота над поверненням додому усіх полонених українських оборонців.

Як повідомлялося, серед усіх тіл, які Росія передала із «Азовсталі» Україні, тільки третина належить бійцям полку «Азов».

Нагадаємо, українська сторона та країна-агресор 2 червня провели обмін тілами загиблих військових за формулою «160 на 160».Обмін відбувся на лінії фронту в Запорізькій області. Це загиблі полку «Азов», 36-ї бригади морської піхоти, СБУ, Державної прикордонної служби, Національної поліції та ін.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що в руках російських окупантів перебувають понад 2,5 тисячі українських бійців з «Азовсталі». Їхнім визволенням займається ГУР Міноборони.

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