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    Політика

    Посол України звернувся до Ізраїлю з важливим проханням

    Система допоможе перехоплювати і знищувати ракети малої дальності - Посол України звернувся до Ізраїлю з важливим проханням
    Система допоможе перехоплювати і знищувати ракети малої дальності
    фото: Вкіпедія

    Україна зацікавлена в покупці «Залізного купола»

    Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук просить ізраїльську владу дозволити продаж системи ракетного перехоплення «Залізний купол». Про це повідомляє AP.

    Повідомляється, що Корнійчук на пресконференції в Тель-Авіві закликав ізраїльський уряд підкріпити підтримку України військовою допомогою. Зокрема, за його словами, Україна зацікавлена в покупці системи «Залізний купол» і США не стануть заперечувати проти такої угоди.

    Зазначимо, США надають фінансову підтримку проєкту «Залізний купол» вже приблизно 10 років, виділивши приблизно $1,6 млрд на його виробництво та технічне обслуговування. Система призначена для перехоплення і знищення ракет малої дальності.

    Крім того, Корнійчук повідомив, що Ізраїль відхилив запит США до Німеччини на поставку протитанкових ракет Spike для України з ізраїльською ліцензією.

    Нагадаємо, раніше Глава МЗС України прокоментував можливість отримання «Залізного купола».

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    Теги: росія окупанти США Ізраїль війна посол Україна уряд окупація #stoprussia
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    Посол України звернувся до Ізраїлю з важливим проханням