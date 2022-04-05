Мешканка Бучі розповіла про звірства окупантів (відео)

Триває 41-й день повномасштабної війни Росії проти України

Світ досі не може оговтатись від страшних фото та відеокадрів зі звільненної Бучі. Численні злочини путінської орди змусили замовкнути навіть найбільших прихильників «руського міра».

Але, на жаль, кожного дня стає відомо про все нові звірства рашистів.

Мешканка Бучі, яка змогла пережити окупацію, розказала як окупанти знущались, а потім вбили її чоловіка.

«Ви не бачите, ми росіяни, у нас георгіївські стрічки. Ми визволителі – прийшли вас визволяти», − заявили окупанти. Потім вбили чоловіка.

«Вони йому кофту зняли, на вулицю вивели, на коліна поставили і в голову вистрілили. А мене допитували, де тут нацики», − ридаючи розповіла жінка.

Нагадаємо, 2 квітня Ірпінь, Буча, Гостомель та вся Київська область були звільнені від противника. Згодом в мережі з’явилися численні свідчення масових убивств мешканців селища російськими загарбниками.

Після появи свідчень масових військових злочинів у Бучі Євросоюз допоможе українцям зібрати докази для позовів у міжнародних судах.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що з Київщини вже вивезли 410 тіл вбитих мирних мешканців.

Світ засудив дії російської армії в Україні, європейські лідери пообіцяли справедливе покарання для планувальників і виконавців.