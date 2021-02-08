«Если я с Богом, то кто против меня?» Оксана Марченко заявила, что їй не страшний «Миротворець»

Телеведуча телефонувала на сайт «Миротворець»

Дружина народного депутата Віктора Медведчука й телеведуча Оксана Марченко щойно дізнавшись, що потрапила в базу «Миротворця», вирішила з'ясувати «стосунки», і зателефонувала на сайт.

Зробила це на камеру та опублікувала відео у своєму Інстаграм. Щоправда, номер контакту, за яким відбувалася розмова, вона не показала, тому не можна стверджувати, що по той бік беззміствоного діалогу лихословили саме «миротворці».

«Це рівень всіх тих, хто це підтримує. Цим ніколи не можна залякати. Бідні, нещасні люди. Хлопці, не витрачайте час, ані мене, ані мого чоловіка це не зупинить і не залякає», – прокоментувала Марченко розмову, мовляв, всі чули, як мене ображають «миротворці».

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Нагадаємо, Оксана Марченко анонсувала вихід свого нового телевізійного проєкту «Паломниця». За її словами, на паломництво її благословив глава УПЦ (Московського патріархату) митрополит Онуфрій.

Тизер, опубліковааний в її Іnstagram триває менше ніж пів хвилини, починається з кадрів, де Марченко їде на BMW з номерами «Паломниця». На авто вона під’їжджає до церкви і заходить усередину, щоб поставити свічку.