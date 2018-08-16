Esquire назвал главных бунтарей стиля 2018 года



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Сара Полсон - лучшая актриса-хамелеон с уникальным стилем на красной дорожке

Американский журнал Esquire обнародовал ежегодный рейтинг лучших звезд с нестандартным стилем.

Рейтинг Mavericks of Style традиционно составлен на основе личных предпочтений редакции издания, и посвящен тем знаменитостям, которые благодаря своему индивидуальному подходу к гардеробу стали иконами нестандартного стиля.

В рейтинг вошла всего одна женщина – звезда Американской истории ужасов Сара Полсон. Ей издание присудило звание лучшей актрисы-хамелеона с уникальным стилем на красной дорожке.

«Она отказывается следовать правилам красной дорожки и не хочет повторять предсказуемый стиль Голливуда. Мы видели ее на красной дорожке, как в кокетливом розовом платьице, так и в неожиданном панк-образе. Полсон не боится быть разной, рисковать и бросать вызов», - отмечают в редакции Esquire.

В рейтинг главных бунтарей стиля 2018 года также вошли британский кинорежиссер Стив Маккуин, американский комик Джон Малейни, английский музыкант Мэтью Хили, шведский кинокомпозитор Людвиг Йеранссон, британский актер Билл Найи, мексиканский художник Рауль Де Нивз, американский драматург Лукас Хнат и американский актер Брайан Тайри Генри.

Джерело: nv.ua