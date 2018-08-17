Двоє засуджених росіян із списків на обмін відмовились писати Путіну

Путіна про обмін вже просять 22 засуджених росіянина

Двоє засуджених в Україні громадян Росії, із 36 внесених до списків для обміну на українських політв’язнів, не погодилися писати звернення до президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомила координатор Медійної ініціативи за права людини (МІПЛ), журналістка Ольга Решетилова на своїй сторінці у facebook.

Під час моніторингових поїздок до місць несвободи представники Омбудсмена зустрічаються з громадянами РФ або громадянами України, які внесені українською стороною до списку на обмін на в'язнів Кремля. Їх запитують про їхню згоду чи не згоду брати участь в обміні, а також пропонують написати звернення щодо обміну на ім'я Путіна.

«Більшість такі заяви пише без вагань. Але не всі», - зазначає журналістка.

Так, за її словами, про свою незгоду брати участь в обміні раніше написав лист президенту України Петру Порошенку Петро Михальчевский, обвинувачений у державній зраді (у 2014 році він був міністром охорони здоров'я в окупаційному кримському уряді), і під час зустрічі з Омбудсменом України Людмилою Денісовою він це підтвердив.

Окрім того, у четвер від участі в обміні категорично відмовився Володимир Суханов, так званий кримський дезертир.

«Тобто маємо вже мінус дві особи до списку з 36 громадян, заявлених на обмін», - пише Решетилова.

За інформацією координатора, ще двоє відомих кримських дезертирів Максим Одинцов і Олександр Баранов на участь в обміні погоджуються, але після дзвінка своєму адвокату Валентину Рибіну заяву Путіну писати відмовилися. «Як сказав Рибін, «вони російські офіцери, і Путін про них і так знає», - цитує Решетилова .

Як повідомлялося, за даними Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової, станом на вечір четверга 22 ув’язнених російських громадянина написали заяви із проханням до президента Російської Федерації про обмін на українських громадян, які утримуються в пенітенціарних установах Росії.

Раніше Денісова повідомляла про 3 громадян Росії, які звернулися до свого президента з заявами про обмін на українських політв'язнів.

Раніше стало відомо, що 11 громадян РФ, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі в Україні, написали заяви на ім'я президента своєї країни Володимира Путіна з проханням посприяти поверненню на батьківщину шляхом обміну на утримуваних в Росії українських політв'язнів. Україна готова їх помилувати в обмін на політв'язнів.

Зокрема, раніше таку заяву подав громадянин РФ Олексій Седиков, який відбуває покарання за тероризм у Бучанській колонії, Олександр Саттаров та Фарух Камалов, які зараз знаходяться в Лук'янівському СІЗО в Києві.

15 серпня такі заяви написали ще вісім громадян РФ: В'ячеслав Висоцький (ГУ Черкаська виправна колонія №62), Валерій Іванов та Олександр Валехідіс (ГУ Дрогобицька виправна колонія №40), Владислав Гречин (ГУ Одеське установа виконання покарань №21), Віктор Агєєв (ГУ Роменська виправна колонія №56), Олег Доронін (ГУ Городищенська виправна колонія №96), Денис Сидоров та Євген Шаталов (ГУ Житомирська установа виконання покарань №8).

Також напередодні Ірина Геращенко заявила, що РФ ігнорує всі пропозиції щодо обміну росіян на українських політв’язнів.

Слід зазначити, що український політв'язень Олег Сенцов не проситиме помилування в Путіна. Також Геращенко нагадала, що Путін звільнив Савченко без її прохання про помилування.

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