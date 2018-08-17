Двоє засуджених росіян із списків на обмін відмовились писати Путіну
-
Розсилка
Путіна про обмін вже просять 22 засуджених росіянина
Про це повідомила координатор Медійної ініціативи за права людини (МІПЛ), журналістка Ольга Решетилова на своїй сторінці у facebook.
Під час моніторингових поїздок до місць несвободи представники Омбудсмена зустрічаються з громадянами РФ або громадянами України, які внесені українською стороною до списку на обмін на в'язнів Кремля. Їх запитують про їхню згоду чи не згоду брати участь в обміні, а також пропонують написати звернення щодо обміну на ім'я Путіна.
«Більшість такі заяви пише без вагань. Але не всі», - зазначає журналістка.
Так, за її словами, про свою незгоду брати участь в обміні раніше написав лист президенту України Петру Порошенку Петро Михальчевский, обвинувачений у державній зраді (у 2014 році він був міністром охорони здоров'я в окупаційному кримському уряді), і під час зустрічі з Омбудсменом України Людмилою Денісовою він це підтвердив.
Окрім того, у четвер від участі в обміні категорично відмовився Володимир Суханов, так званий кримський дезертир.
«Тобто маємо вже мінус дві особи до списку з 36 громадян, заявлених на обмін», - пише Решетилова.
За інформацією координатора, ще двоє відомих кримських дезертирів Максим Одинцов і Олександр Баранов на участь в обміні погоджуються, але після дзвінка своєму адвокату Валентину Рибіну заяву Путіну писати відмовилися. «Як сказав Рибін, «вони російські офіцери, і Путін про них і так знає», - цитує Решетилова .
Як повідомлялося, за даними Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової, станом на вечір четверга 22 ув’язнених російських громадянина написали заяви із проханням до президента Російської Федерації про обмін на українських громадян, які утримуються в пенітенціарних установах Росії.
Раніше Денісова повідомляла про 3 громадян Росії, які звернулися до свого президента з заявами про обмін на українських політв'язнів.
Раніше стало відомо, що 11 громадян РФ, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі в Україні, написали заяви на ім'я президента своєї країни Володимира Путіна з проханням посприяти поверненню на батьківщину шляхом обміну на утримуваних в Росії українських політв'язнів. Україна готова їх помилувати в обмін на політв'язнів.
Зокрема, раніше таку заяву подав громадянин РФ Олексій Седиков, який відбуває покарання за тероризм у Бучанській колонії, Олександр Саттаров та Фарух Камалов, які зараз знаходяться в Лук'янівському СІЗО в Києві.
15 серпня такі заяви написали ще вісім громадян РФ: В'ячеслав Висоцький (ГУ Черкаська виправна колонія №62), Валерій Іванов та Олександр Валехідіс (ГУ Дрогобицька виправна колонія №40), Владислав Гречин (ГУ Одеське установа виконання покарань №21), Віктор Агєєв (ГУ Роменська виправна колонія №56), Олег Доронін (ГУ Городищенська виправна колонія №96), Денис Сидоров та Євген Шаталов (ГУ Житомирська установа виконання покарань №8).
Також напередодні Ірина Геращенко заявила, що РФ ігнорує всі пропозиції щодо обміну росіян на українських політв’язнів.
Слід зазначити, що український політв'язень Олег Сенцов не проситиме помилування в Путіна. Також Геращенко нагадала, що Путін звільнив Савченко без її прохання про помилування.
Читайте матеріал: Російський правозахисник Зоя Свєтова: Порятунок Сенцова залежить від першого кроку, який зробить Україна