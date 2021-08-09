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    Лукашенко поскаржився на булінг і тролінг

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    Олександр Лукашенко поскаржився на булінг і тролінг - Лукашенко поскаржився на булінг і тролінг
    Олександр Лукашенко поскаржився на булінг і тролінг
    Фото: пресслужба президента Білорусі

    Лукашенко вважає, що в сучасному світі демократію давно замінив цифровий диктат

    Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко поскаржився на булінг, тролінг і комунікативні новації. Про це Лукашенко сказав на пресконференції 9 серпня.

    Лукашенко підкреслив, що в сучасному світі демократію давно замінив цифровий диктат.

    «І правлять в цьому світі відверті брехня, хайп, хейт, буллінг, тролінг, боти та інші комунікативні новації. Сьогодні вони створюють негативний емоційний фон в суспільстві або, як ви кажете, інформаційний шум. Найсумніше, що цей штучний віртуальний світ впливає на прийняття реальних фундаментальних політичних рішень на міжнародній арені», – поскаржився він.

    Лукашенко зазначив, що завжди закликав людей, які формують громадську думку, до дотримання професійної етики.

    «І сьогодні, незважаючи на негативний досвід минулого, кажу: єдиний антидот проти інформаційної отрути у вигляді фейків – це правда і ще раз правда. Як кажуть в народі, крапля камінь точить. Саме завдяки такому підходу ми витримали і впевнено тримаємо цей інформаційний удар», – підкреслив білоруський лідер.

    До слова, Лукашенко наказав до кінця року надати громадянство всім українцям, які переїхали до Білорусі.

    Також під час розмови з журналістами самопроголошений президент Білорусі звинуватив президента України Зеленського в перекидання бойовиків і боєприпасів на територію Білорусі і заперечив свою причетність до смерті глави «Білоруського дому в Україні» Віталія Шишова.

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    Теги: Україна булінг президент
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    Лукашенко поскаржився на булінг і тролінг