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    «На коліна протягом доби». Лукашенко розказав, що він разом з Путіним може зробити з Україною

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    Лукашенко впевнений, що вони з Путіним могли б організувати сценарій, за яким &laquo;Зеленського винесли б на вилах&raquo; - «На коліна протягом доби». Лукашенко розказав, що він разом з Путіним може зробити з Україною
    Лукашенко впевнений, що вони з Путіним могли б організувати сценарій, за яким «Зеленського винесли б на вилах»
    Фото: Reuters

    Попри погрози, самопроголошений президент Білорусі не збирається вводити санкції проти України

    Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не має наміру вводити санкції проти України, проте, якби було таке бажання, то разом з президентом Росії Володимиром Путіним вони могли б поставити Україну «на коліна протягом доби». Про це Лукашенко сказав на пресконференції 9 серпня.

    Так, білоруський диктатор заговорив про потенційну можливість припинення поставок паливно-мастильних матеріалів.

    «І завтра на вилах б повиносили і Зеленського, і всіх інших. Тому що 35% – ми, 35-40% – Росія поставляє палива в Україну», – сказав самопроголошений білоруський «лідер».

    Лукашенко також заявив, що навіть з урахуванням всіх перспектив використання Білорусією електроенергії, потужності АЕС дозволяють мати ще надлишок електроенергії, який може отримати і Україна.

    «Але ви так поводитеся, вибачте мене, трішки підленько», – додав Лукашенко, відзначаючи, що українська сторона вдається до покупки білоруської електроенергії або палива, коли їй потрібно, але при цьому критикує офіційний Мінськ.

    «Ми не будемо стріляти собі цим самим в ногу, тому що це і для нас буде болісно. Близько $6 млрд товарообіг – пристойний. І для вас вигідно, і для нас. Але ви ведете себе часом дуже недобре», – звернувся до України самопроголошений президент Білорусі.

    До слова, Лукашенко наказав до кінця року надати громадянство всім українцям, які переїхали до Білорусі.

    Також під час розмови з журналістами самопроголошений президент Білорусі звинуватив президента України Зеленського в перекидання бойовиків і боєприпасів на територію Білорусі і заперечив свою причетність до смерті глави «Білоруського дому в Україні» Віталія Шишова.

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    Теги: Білорусь Росія санкції Олександр Лукашенко Путін політика АЕС Володимир Зеленський Україна
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    «На коліна протягом доби». Лукашенко розказав, що він разом з Путіним може зробити з Україною