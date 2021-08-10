Лукашенко намагається догоджати Путіну, щоб залишитися при владі

Лукашенко зараз повністю ретранслює російську пропаганду

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Посмотрела пресс-конференцию Лукашенко в части, касающейся Украины.

Ну что тут сказать? Заявления Лукашенко сейчас и его заявления до выборов год назад – две большие разницы.

При этом в Украине (с точки зрения внешних вызовов) ничего не изменилось. Аннексия Крыма и война на Донбассе длятся с 2014 года. Но почему-то Лукашенко только сейчас (а не год, два или три тому назад) «проснулся» и увидел «угрозу» от вступления Украины в НАТО.

Так это не он увидел. Это Путин, типа, «видит», используя на самом деле как псевдоугрозу для мобилизации российских граждан и сохранения режима.

А Лукашенко сейчас полностью воспроизводит российскую пропаганду. И чем дальше – тем больше.

Но паранойя у Лукашенко нарастает. Он думает, если угождать Путину, то удастся усидеть. На какое-то время.

Пока Москва не получит все, что ей надо, и не поменяет потом на менее токсичного.

Джерело: блог Олесі Яхно

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