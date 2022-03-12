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    «Хто, як не ми?»: волонтери відкрили у Києві польові кухні (відео)

    З Києва виїхав кожен другий житель. Ті що лишилися, допомагають один одному - «Хто, як не ми?»: волонтери відкрили у Києві польові кухні (відео)
    З Києва виїхав кожен другий житель. Ті що лишилися, допомагають один одному
    скріншот з відео

    Столиця готова до будь-якого розвитку військових дій

    Українська армія продовжує давати відсіч ворогу. Так само, захисники Києва продовжують готуватися до ймовірного штурму з боку окупантів.

    Аби ніхто не страждав від голоду, небайдужі кияни прямо на вулицях організували польові кухні.

    Одна з таких кухонь за день годує від п'яти до шести тисяч людей.

    «Ми з чоловіком вирішили не виїзджати з Києва, а лишитись та допомагати у якості волонтерів.

    Зараз ми годуємо не тільки військових, а ще лікарні, дитячі будинки, пенсіонерів та тих, хто лишився у Києві з дітьми», – розповіла Вікторія, організатор польової кухні.

    Нагадаємо, раніше журналісти зробили репортаж про життя київських безхатьків.

    Частина з них зараз живе на центральному вокзалі.

    «Хтось ховається в підвалах, хтось на вокзалі. У кого є документи, той може переночувати у метро» розповідає бездомний чоловік. Каже його викинула з дому дружина, коли він сидів у в'язниці.

    Теги: Київ армія війна їжа українці #stoprussia
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    «Хто, як не ми?»: волонтери відкрили у Києві польові кухні (відео)