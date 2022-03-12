«Хто, як не ми?»: волонтери відкрили у Києві польові кухні (відео)
Столиця готова до будь-якого розвитку військових дій
Українська армія продовжує давати відсіч ворогу. Так само, захисники Києва продовжують готуватися до ймовірного штурму з боку окупантів.
Аби ніхто не страждав від голоду, небайдужі кияни прямо на вулицях організували польові кухні.
Одна з таких кухонь за день годує від п'яти до шести тисяч людей.
«Ми з чоловіком вирішили не виїзджати з Києва, а лишитись та допомагати у якості волонтерів.
Зараз ми годуємо не тільки військових, а ще лікарні, дитячі будинки, пенсіонерів та тих, хто лишився у Києві з дітьми», – розповіла Вікторія, організатор польової кухні.
Нагадаємо, раніше журналісти зробили репортаж про життя київських безхатьків.
Частина з них зараз живе на центральному вокзалі.
«Хтось ховається в підвалах, хтось на вокзалі. У кого є документи, той може переночувати у метро» розповідає бездомний чоловік. Каже його викинула з дому дружина, коли він сидів у в'язниці.