«Хто, як не ми?»: волонтери відкрили у Києві польові кухні (відео)

З Києва виїхав кожен другий житель. Ті що лишилися, допомагають один одному

Столиця готова до будь-якого розвитку військових дій

Українська армія продовжує давати відсіч ворогу. Так само, захисники Києва продовжують готуватися до ймовірного штурму з боку окупантів.

Аби ніхто не страждав від голоду, небайдужі кияни прямо на вулицях організували польові кухні.

Одна з таких кухонь за день годує від п'яти до шести тисяч людей.

«Ми з чоловіком вирішили не виїзджати з Києва, а лишитись та допомагати у якості волонтерів.

Зараз ми годуємо не тільки військових, а ще лікарні, дитячі будинки, пенсіонерів та тих, хто лишився у Києві з дітьми», – розповіла Вікторія, організатор польової кухні.

Нагадаємо, раніше журналісти зробили репортаж про життя київських безхатьків.

Частина з них зараз живе на центральному вокзалі.

«Хтось ховається в підвалах, хтось на вокзалі. У кого є документи, той може переночувати у метро» розповідає бездомний чоловік. Каже його викинула з дому дружина, коли він сидів у в'язниці.