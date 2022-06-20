Китайське місто постраждало від руйнівного торнадо (відео)

Місто Фошань опинилося у зоні лиха

Торнадо обрушився на місто Фошань на півдні китайської провінції Гуандун, повідомляє Xinhuanet. Декілька житлових будинків у південних провінціях зруйновано, стався обрив ліній електропередачі. Жителі в страху знімали те, що відбувається за вікном.

За словами очевидців, стихійне лихо виникло раптово, швидкість перевищила 10 метрів за секунду. Ті, кого стихія наздогнала на вулиці, намагалися ухилитися від важких предметів. Наразі міські служби розбирають завали та намагаються звільнити дороги від дерев, що впали. Про жертв і постраждалих наразі не повідомлялося.

Раніше в четвер увечері торнадо, який тривав п’ять хвилин, обрушився на місто Тайпін в місті Гуанчжоу, що призвело до відключення електроенергії, викорчовування дерев і пошкодження будинків. Про постраждалих не повідомляється.

Нагадаємо, через рекордні зливи рівень води в річці Йєллоустоун в американському штаті Монтана досяг рекордного рівня. Через це, вперше за 34 роки всі входи в Єллоустонський національний парк були закриті.