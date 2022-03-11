Тютюновий гігант British American Tobacco йде з Росії

До портфеля компанії входять такі бренди, як Dunhill, Kent, Vogue, Pall Mall, Lucky Strike та інші

Велика тютюнова компанія оголосила про зупинку своєї діяльності на території Росії. British American Tobacco тепер офіційно повідомили про свій відхід з РФ, про що йдеться у пресрелізі компанії.

«Ми завершили перевірку нашої присутності в Росії. Контекст дуже складний, виключно швидко мінливий і мінливий. Ми прийшли до висновку, що право власності БАТ на бізнес в Росії більше не є стійким в поточних умовах. Сьогодні ми ініціювали процес швидкого переведення нашого російського бізнесу відповідно до міжнародних та місцевих законів», – сказано в повідомленні.

У компанії стверджують, що всім 2500 співробітникам буде збережена зарплата і в найближчому майбутньому буде зроблено все можливе, щоб забезпечити їх зайнятість.

British American Tobacco Plc. – другий за величиною у світі виробник тютюнової продукції. Штаб-квартира корпорації міститься в Лондоні.

British American Tobacco випускає сигарети під брендами Dunhill, Kent, Lucky Strike, Pall Mall, Newport, Rothmans International, Camel, Natural American Spirit, а також ряд місцевих марок (в Росії особливо відома марка Ява золота) – всього близько 200 марок.

Додатково в портфель марок входить продукція нового покоління: система нагрівання тютюну glo, вейпи Vype і Vuse, а також не курильна нікотиновмісна продукція Velo.

Які ще тютюнові компанії вийшли з РФ:

American Tobacco,

Philip Morris International,

Imperial Brands,

Japan Tobacco International.

11 березня президент США Джо Байден заборонив поставку доларів до РФ.