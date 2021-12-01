Кулеба на заяву Лукашенка про «російський» Крим: непоправний удар

Визнання Білоруссю незаконної окупації півострову завдасть непоправного удару по українсько-білоруських відносинах.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував заяви самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про «де-юре і де-факто російський» Крим. Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав журналістам у Ризі, де проходить зустріч голів МЗС країн НАТО, повідомляє Укрінформ.

«Я думаю, що немає сенсу оцінювати кожен прояв потоку свідомості, який регулярно здійснює на різних медійних платформах Олександр Лукашенко. Ми будемо оцінювати його дії. Якщо Білорусь дійсно визнає незаконну окупацію Криму Росією, це завдасть непоправного удару по українсько-білоруським відносинам. Ми діятимемо по повній програмі. Крим – це не те питання, де ми дозволяємо собі стриманість», - сказав Кулеба.

Нагадаємо, 30 листопада Лукашенко в інтерв’ю російському пропагандисту Дмитрію Кисєльову заявив, що він відвідає Крим і, таким чином, визнає російську анексію півострова «де-юре і де-факто». Зокрема він, нібито, планує на запрошення Путіна відвідати базу у Севастополі.

Як відомо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на запрошення генерального секретаря Єнса Столтенберга бере участь в засіданні глав МЗС держав-членів НАТО в Ризі (30 листопада - 1 грудня). Після цього Кулеба полетить у Стокгольм на зустріч Ради міністрів ОБСЄ (2-3 грудня). Перебуваючи в Ризі, Дмитро Кулеба розказав про системні зусилля української дипломатії з розвитку Кримської платформи, зокрема, по лінії ООН і ОБСЄ (під час візиту у Стокгольм відбудеться окремий захід, присвячений Кримській платформі).