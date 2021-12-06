Розваги у столичному мотузковому парку ледь не закінчилися трагедію

У мотузковому парку на висоті застрягла дитина

У неділю, 5 грудня, до поліції звернулася жінка, яка попросила врятувати її восьмирічного сина, що застряг на висоті в мотузковому парку. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Жінка пояснила, що відпочивала з дітьми у мотузковому парку. Все було добре, аж поки її восьмирічний син не застряг на висоті у сітці з мотузок.

На місці патрульні побачили, як на висоті п'яти метрів застряг хлопчик. Дитину намагались зняти працівники канатної дороги, але у них нічого не вийшло.

Хлопчик виглядав дуже знесилено, але тримався мужньо. Поліцейські піднялись по канатній драбині до стримувальної сітки, де застряг хлопчик, розплутали його та зняли. Після чого передали матері.

Дитина не травмувалась та повідомила, що почуває себе добре. Мати від медичної допомоги сину відмовилась.

Патрульні врятували хлопчика в мотузковому парку. Фото: Патрульна поліція Києва

Як повідомлялося, на дитячому випадку у парку в Броварах стався нещасний випадок: 8-річна дівчинка потрапила під гойдалку.