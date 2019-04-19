В поліції просять штаби кандидатів вже не міняти формат дебатів



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Зміна формату заходу призведе до суттєвого зниження рівня безпеки на стадіоні, зазначають в Нацполіції

Поліція Києва закликає штаби не змінювати формат дебатів на НСК «Олімпійський». Про це сьогодні, 19 квітня, повідомив очільник поліції Києва Андрій Крищенко.

Формат дебатів та заходи безпеки на НСК «Олімпійський», а також маршрути входу/виходу, місця перебування прихильників кандидатів та їхнього розмежування були затверджені представниками обох штабів та правоохоронцями, змінювати їх - наражати на небезпеку громадян, зазначають в поліції.

«Формат проведення дебатів було затверджено на консультаційній нараді за участі представників МВС, УДО, штабів кандидатів та керівництва НСК «Олімпійський». Окрім цього, було зроблено відповідні розрахунки сил та засобів, аби безпека на стадіоні була максимальною. Зміна формату заходу призведе до суттєвого зниження рівня безпеки на стадіоні. Закликаю штаби проводити дебати за заздалегідь узгодженим усіма сторонами планом», - сказав Андрій Крищенко.

Нагадаємо, 18 квітня в ефірі програми «Право на владу» журналіст Дмитро Гордон настирливо просив кандидата в президенти Володимира Зеленського відмовитись від проведення дебатів на НСК «Олімпійський» з міркувань безпеки. Так, Гордон попередив про ймовірність вибуху біля однієї зі сцен.

Дебати на НСК «Олімпійський» будуть проходити на двох сценах по різні боки стадіону. Прихильники кандидатів будуть сидіти в протилежних секторах стадіону.