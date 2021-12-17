Влада Перу оштрафувала Україну за зрив авіаконтракту, – ЗМІ

Влада Перу почала штрафувати Україну через зірваний контракт на постачання Ан-178

Влада Перу розпочала процес накладення штрафних санкцій за зрив термінів постачання Україною транспортного літака Ан-178. Про це пише Infodefensa.

Генеральний контролер Республіки Перу випустив звіт про паралельний контроль (Informe de Control Concurrente № 014-2021/OCI/0282-SCC), в якому він попереджає Міністерство внутрішніх справ про ймовірні економічні втрати в розмірі $64 мільйонів через затримку постачання транспортного літака Ан-178, замовленого для Національної поліції Перу.

Контракт на передачу перуанської поліції літака було укладено ще у 2019 році. Поставити техніку Київ зобов'язався восени 2021 року.

Штрафи начебто застосовуються з 24 жовтня 2021 року й становлять $5 тис. на місяць у перші два місяці прострочки, $35 тисяч на місяць між третім та п'ятим місяцем та $70 тис. між п'ятим та дванадцятим місяцями. У разі 12 місяців перевищення терміну прострочки, замовник може вимагати розірвання договору.

Продавця вже повідомили про номер банківського рахунку, на який можна сплатити штрафні санкції, під попередженням про відрахування платежів через акредитив.

Перуанська делегація, що прибула в жовтні в Україну, відвідала двигунобудівний завод «Мотор Січ». Їм показали лише один частково зібраний двигун. Наразі, за інформацією видання, літак збудовано приблизно на 65 відсотків.

Нагадаємо, контракт на постачання літака (протягом 24 місяців з дня першої оплати) для МВС Перу був укладений між ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» та Міністерством внутрішніх справ Республіки Перу у листопаді 2019 року.

У лютому 2021 року, представники ДП «Антонов» повідомили, що держпідприємство так і не отримало від ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» виплату від МВС Перу за транспортний літак Ан-178 (борт №006).