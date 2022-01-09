Bellingcat запустив базу даних для відстеження польотів з Казахстану та до нього

У Казахстані циркулює безліч чуток про місце перебування експрезидента Назарбаєва та членів його родини

Сайт розслідувачів Bellingcat оголосив про запуск бази даних про авіаперельоти, що здійснюються з Казахстану та в цю країну, а також рух авіатранспорту в районі столиці Киргизстану Бішкеку.

Як зазначили журналісти Bellingcat, вони покладаючись на дані FlightRadar24, з 3 січня відстежували в реальному часі та вносили в таблицю рух бізнес-джетів та військових літаків, не включаючи звичайні цивільні та вантажні рейси.

«Здатність у реальному часі стежити за перельотами високопосадовців, вантажних рейсів і навіть військових у зону конфлікту і з неї може дати важливу інформацію про ситуацію, яка продовжує змінюватися», – йдеться у заяві організації.

Група зазначає, що в Казахстані на тлі протестів та заворушень циркулює безліч чуток, зокрема про місце перебування експрезидента Нурсултана Назарбаєва та членів його родини. Розслідувачі назвали створену базу першим кроком для оцінки достовірності тверджень, що вони могли покинути країну.

На цей момент, Bellingcat вдалося встановити таке:

4 січня був помічений приватний літак Bombardier Challenger 604, що прямував з Алмати до Женеви. За інформацією розслідувачів, цей борт неодноразово здійснював польоти в Європу, Росію, на Мальдіви та в Дубай, але найчастішим його маршрутом був напрямок Нур-Султан — Алмати;

5 січня Bombardier Global 6000 без реєстраційного номера або інших деталей рухався у зворотному від Алмати напрямку. У Bellingcat стверджують, що він приземлився в аеропорту Фарнборо, призначеному для приватних літаків і розташованому на околицях Лондона.

6 січня Bombardier Global 6000 без реєстраційного номера або інших деталей також рухався у бік Фарнборо. У Bellingcat зазначають, що не знають, чи йдеться про той самий літак, що прибув у цей аеропорт 5 січня.

6 січня група спостерігала рух транспортного літака Іл-76МД, що йшов на зліт у російському Ульяновську з вимкненим транспондером. Через 25 хвилин польоту цей літак, що прямував до кордону із Казахстаном зник з екранів радарів. Пізніше цей же літак наближався до Алмати, а близько пʼятої години — віддалявся від міста у бік Ульяновська.

Розслідувачі повідомляють, що база даних продовжує оновлюватись. У Bellingcat зазначають, що щодо деяких літаків на сервісі відстеження не відображалося жодних даних, крім самого факту, що цей літак перебуває в польоті.

Як відомо, Росія відправить у Казахстан ще понад 20 літаків із десантом і технікою. Тим часом Німеччина припинила постачання зброї до Казахстану.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що миротворчі сили Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) пробудуть у країні доти, доки в країні не стабілізується ситуація.

Так звані «миротворці» у Казахстані мають право застосовувати зброю.

Тим часом США сумніваються у законності запрошення іноземних військ у Казахстан.

Як відомо, Росія з трьох аеродромів перекидає війська до Казахстану. Також Лукашенко відправив десант на допомогу Токаєву.

Читайте також: