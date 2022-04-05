Російський фашизм, як він є. Експрезидент Росії пояснив, чому треба знищити Україну та українців

Дмитро Медведєв заявив, що Росія буде убивати українців, як Павло Судоплатов голову ОУН Євгена Коновальця

Третій президент Росії Дмитро Медведєв назвав рашистські звірства у Бучі фейком, а «знайдені у частинах ЗСУ чашки зі свастикою» – правдою

Голова путінської партії «Єдина Росія» Дмитро Медведєв вважає, що Україна з 1991 року «молилася на Третій рейх». Про це Медведєв написав у Telegram.

За його словами, практично у кожній військовій частині України, захопленій окупантами, «знаходять нацистську символіку – штандарти, літературу, плакати. Навіть чашки зі свастикою». Медведєв, спираючись на цю пропагандистську вигадку, заявив, що Україна просякнута фашистською ідеологією.

Причиною цього він назвав українські школи. «Нинішній український радикал […] виріс за учнівською лавкою. У гарних вишиваночках і з думками про ненависть до всього російського», – упевнений Медведєв.

Третій президент Росії заявив, що путінський режим буде знищувати українців так, як це було за часів СРСР. Зокрема, він нагадав підле убивство голову ОУН Євгена Коновальця радянським агентом Павлом Судоплатовим, коли той вручив жертві бомбу у коробці з-під цукерок, заявивши, що це подарунок з Києва. «Таких «подарункiв» для нацистських злочинців буде ще немало!», – пригрозив Медведєв.

Щодо звірств російських військ у Бучі та інших передмістях Києва, то заступник голови Ради безпеки Росії, за прикладом колег із верховного керівництва Росії, назвав це вигадкою. «Це фейки, що визріли в цинічній уяві української пропаганди. Численні піар-агентства, «фабрики тролів», які куруються західними урядами та їхніми «ручними» НКО та НУО, створюють їх за величезні гроші», – упевнений Дмитро Медведєв.

Нагадаємо, 2 квітня Ірпінь, Буча, Гостомель та вся Київська область були звільнені від противника. Згодом в мережі з’явилися численні свідчення масових убивств мешканців селища російськими загарбниками.

Після появи свідчень масових військових злочинів у Бучі Євросоюз допоможе українцям зібрати докази для позовів у міжнародних судах.

Світ засудив дії російської армії в Україні, європейські лідери пообіцяли справедливе покарання для планувальників і виконавців.

Британськ розвідка повідомила, що Путін планував страти під час вторгнення в Україну.

Тим часом, українські волонтери знайшли дані командира рашистів, що коїли звірства в Бучі. Також спецслужби зібрали дані про підрозділи РФ для фіксації злочинів на Київщині.