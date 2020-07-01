Моторошна ДТП: автобус не розминувся з завантаженим бензовозом



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На трасі біля Умані сталася серйозна ДТП. Постраждав 28-річний водій

Дорога вкрита особистими речами та уламками автомобілів. Величезні машини перетворилися на купу металобрухту. На трасі біля Умані автобус не розминувся з завантаженим бензовозом.

Лише дивом біля місця карколомної аварії опинилася бригада медиків зі Львова. Лікарі готувалися до найгіршого. Та на превелике щастя всередині не було пасажирів.

28-річного водія автобуса затисло в машині. Медики, які опинилися поруч, надавали допомогу до приїзду рятувальників. Подробиці події вже будуть з'ясовувати правоохоронці.