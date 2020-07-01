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    У Києві п’яна водійка влетіла в бетонний паркан (фото)

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    Автомобіль і паркан отримали серйозні пошкодження - У Києві п’яна водійка влетіла в бетонний паркан (фото)
    Автомобіль і паркан отримали серйозні пошкодження
    Фото: Патрульна поліція Києва

    Стан сп’яніння жінки перевищував дозволений рівень у 4 рази

    У ніч на 30 червня на вулиці Нова дорога у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода.

    За попередньою інформацією, водійка автомобіля Honda не впоралась з керуванням та в'їхала у бетонний паркан. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

    28-річна жінка не постраждала.

    Спілкуючись з останньою, патрульні помітили у неї явні ознаки алкогольного сп’яніння. Громадянка погодилася пройти огляд на стан сп’яніння, результат - 0,83 проміле, що перевищує дозволений рівень у 4 рази.

    Поліцейські склали на жінку протоколи за ч.1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) та за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

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    У Києві п’яна водійка влетіла в бетонний паркан (фото)
    У Києві п’яна водійка влетіла в бетонний паркан (фото)

    Як повідомлялося, 30 червня ввечері на 38 км автодороги Київ – Одеса водій пасажирського автобуса Neoplan збив лося.

    Національна поліція України ДТП Київ ПДР автомобіль жінка
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