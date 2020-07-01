У Києві п’яна водійка влетіла в бетонний паркан (фото)



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Автомобіль і паркан отримали серйозні пошкодження Фото: Патрульна поліція Києва

Стан сп’яніння жінки перевищував дозволений рівень у 4 рази

У ніч на 30 червня на вулиці Нова дорога у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода.

За попередньою інформацією, водійка автомобіля Honda не впоралась з керуванням та в'їхала у бетонний паркан. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

28-річна жінка не постраждала.

Спілкуючись з останньою, патрульні помітили у неї явні ознаки алкогольного сп’яніння. Громадянка погодилася пройти огляд на стан сп’яніння, результат - 0,83 проміле, що перевищує дозволений рівень у 4 рази.

Поліцейські склали на жінку протоколи за ч.1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) та за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

Як повідомлялося, 30 червня ввечері на 38 км автодороги Київ – Одеса водій пасажирського автобуса Neoplan збив лося.