«Мы их жалеем». Путінська пропаганда знайшла нове пояснення провалу «блискавичної» спецоперації
Симоньян вважає, що в Україні багато якихось їхніх людей
«Нам потім там все відновлювати», – заявила Симоньян
Російська пропагандистка Маргарита Симоньян знайшла нове пояснення невдач російської армії на території України. Вона стверджує, що окупанти «жаліють всіх» в Україні.
«В Україні багато наших людей. Нам потім там все відновлювати», – заявила Симоньян.
Нагадаємо, Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що із 24 лютого по 21 травня Збройні сили України ліквідували близько 28850 російських військових.
Станом на ранок 21 травня втрати противника орієнтовно склали:
- особового складу – близько 28850 (+150) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1278 (+15) од.,
- бойових броньованих машин ‒ 3116 (+26) од.,
- артилерійських систем – 596 (+0) од.,
- РСЗВ – 201 (+1) од.,
- засоби ППО – 93 од.,
- літаків – 204 од.,
- гелікоптерів – 169 од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 462 (+2) од.,
- крилаті ракети – 104 (+1) од.,
- кораблі/катери – 13 од.,
- автомобільна техніка та автоцистерни – 2178 (+16) од.,
- спеціальна техніка – 43 од.