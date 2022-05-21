«Мы их жалеем». Путінська пропаганда знайшла нове пояснення провалу «блискавичної» спецоперації

Симоньян вважає, що в Україні багато якихось їхніх людей

«Нам потім там все відновлювати», – заявила Симоньян

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян знайшла нове пояснення невдач російської армії на території України. Вона стверджує, що окупанти «жаліють всіх» в Україні.

«В Україні багато наших людей. Нам потім там все відновлювати», – заявила Симоньян.

Нагадаємо, Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що із 24 лютого по 21 травня Збройні сили України ліквідували близько 28850 російських військових.

Станом на ранок 21 травня втрати противника орієнтовно склали: