Зеленський змінив голову Київської обладміністрації

Олексій Кулеба змінив Олександра Павлюка на посаді голови Київської ОДА

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Олексія Кулеби головою Київської обласної державної адміністрації.

Іншим указом глава держави звільнив із цієї посади Олександра Павлюка.

Укази президента оприлюднені на сайті глави держави.

«Очолюючи Київську ОДА, Олександр Павлюк зміг посилити взаємодію між військовими, виконавчою владою та органами місцевого самоврядування в регіоні. З використанням військового досвіду роботи в складних умовах протистояння ворогу навколо Києва були створені нові потужні оборонні лінії. Саме під час головування Олександра Павлюка Київська область була повністю звільнена від російських окупантів. Одразу після цього розпочалася робота з відновлення інфраструктури регіону, зокрема розмінування території, розчищення завалів, відновлення дорожньої та критичної інфраструктури, повернення електропостачання, води та газу в будинки на територіях, що були під окупацією», – зазначається на сайті президента.

Як повідомлялося, 20 травня на засіданні уряду Кабінет міністрів України ухвалив ряд кадрових рішень. Зокрема, було погоджено звільнення Олександра Павлюка з посади голови Київської обласної державної адміністрації.

Натомість, Кабмін погодив призначення головою Київської ОДА Олексія Кулеби.

Нагадаємо, 15 березня президент Володимир Зеленський звільнив Олексія Кулебу з посади голови Київської ОВА. На його місце призначено колишнього командувача б'єднаних сил Олександра Павлюка.