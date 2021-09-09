На Дніпропетровщині банда утримувала в рабстві 120 людей (відео)

Поліція врятувала людей

В Дніпропетровській області поліція викрила злочинну групу, що вела торгівлю людьми і застосовувала рабську працю. Поліцейські визволили із трудового рабства 120 людей. Про це повідомляється на сайті Національної поліції України.

За даними слідства, фігуранти пропонували громадянам нібито офіційне працевлаштування на агропромисловому підприємстві у Дніпропетровській області. Потерпілих підшукували на залізничних вокзалах міст Києва, Дніпра та Одеси.

«Роботодавці» обіцяли людям у скрутному становищі забезпечення житлом, харчування та заробітну плату від 3 до 4 тис. грн на місяць. Однак насправді потерпілих розселяли у напівзруйнованих будинках, де були відсутні належні побутові умови.

Тоді працівників змушували працювати на важких виробництвах та на полях у сезон збору урожаю. Робочий день тривав від 12 до 16 годин. Годували людей зіпсованими продуктами, а обіцяних грошей не давали взагалі. Якщо ж працівник намагався самовільно покинути підприємство, йому погрожували силою.

Правоохоронці провели 18 обшуків в помешканнях та автомобілях фігурантів. Вилучено гроші, банківські картки, мобільні телефони, ноутбуки, паспорти та документацію. З трудового рабства поліцейські визволили 120 осіб.

Зловмисників затримано. Це четверо чоловіків та жінка, уродженці Дніпропетровщини, 1975, 1988, 1986, 1992 та 1961 років народження. Фігурантам вже оголосили про підозру. Їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

Потерпілих перевели до притулку, наразі їм надається необхідна допомога.

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