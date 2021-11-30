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    Поліція відібрала баранів в учасників акції протесту під мерією Києва (фото)

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    Налякані вівці перебувають у дворику Київради - Поліція відібрала баранів в учасників акції протесту під мерією Києва (фото)
    Налякані вівці перебувають у дворику Київради
    фото: Віталій Селик/Facebook

    Тварин відправлять у Київський зоопарк

    Столичні правоохоронці відібрали баранів в учасників акції протесту біля будівлі Київської міської державної адміністрації. Про це повідомив голова Ради з урбаністики Києва Віталій Селик на своїй сторінці у Facebook.

    «Вівці у дворику Київради. Думаєте, контактний зоопарк? Аж ніяк. Цих тварин поліція відібрала в учасників акції біля мерії. Нині їх відправлять у Київський зоопарк. Вівць, а не організаторів», – написав він.

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    Поліція відібрала баранів в учасників акції протесту під мерією Києва (фото)
    Поліція відібрала баранів в учасників акції протесту під мерією Києва (фото)
    Поліція відібрала баранів в учасників акції протесту під мерією Києва (фото)
    фото: Віталій Селик/Facebook

    Також Селик поцікавився у засновника організації UAnimals Олександра Тодорчука, чи законно використовувати тварин на акціях протесту.

    Як повідомлялося, 30 листопада біля будівлі Київської міської держадміністрації відбувається акція протесту проти старих маршруток на вулицях столиці. Протестувальники привезли під мерію тюки соломи і живих баранів.

    Нагадаємо, наразі столична влада проводить роботу з очищення вулиць міста від старих іржавих маршруток.

    Четверо перевізників подали позов до суду на Департамент транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації. Перевізники хочуть заборонити КМДА проводити перевірки виконання умов договорів та розривати договори з перевізниками у разі виявлення суттєвих порушень.

    Місто виграло апеляцію і Шостий апеляційний адміністративний суд скасував ухвалу Окружного адміністративного суду Києва про заборону Департаменту транспортної інфраструктури здійснювати перевірки на маршрутах ПП «Універсал-Транс» на всіх його 17 маршрутах.

    Також Департамент транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації розірвав з двома перевізниками договори на обслуговування 21 міського маршруту загального користування. Рішення про розірвання договорів на маршрутах, на яких загалом здійснюють перевезення 172 автобуси, було ухвалене 6 жовтня за результатами перевірки документів у рамках проведення аудиту з боку Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту Київської міської державної адміністрації.

    КМДА оголосила про проведення 10 грудня чергового конкурсу на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування і ще посилила вимоги до перевізників.

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    Теги: Національна поліція України Київ громадський транспорт тварини протести у Києві
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    Поліція відібрала баранів в учасників акції протесту під мерією Києва (фото)