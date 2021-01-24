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    На ралі в Росії автомобіль влетів у натовп глядачів (відео)

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    Дивом обійшлося без смертельних випадків - На ралі в Росії автомобіль влетів у натовп глядачів (відео)
    Дивом обійшлося без смертельних випадків
    Фото: karelia.news

    Перед трагедією потерпілих попереджали про можливу небезпеку

    Один з учасників першого етапу чемпіонату Росії з ралі, що відбувався в Карелії у пʼятницю, не впорався з керуванням автомобілем на засніженій дорозі і влетів у натовп глядачів. Про це повідомляє УНІАН.

    Більшість з глядачів встигли врятуватися, але двоє осіб все таки постраждали. Їх одразу госпіталізували. Дивом жертви відбулися травмами середньої тяжкості.

    «Хвилин за 15-20 до аварії я сказав цій компанії відійти далі. Ну як можна так недооцінювати слизьку, засніжену дорогу і спортивні автомобілі! Один чоловік просто дивом залишився живий – врятувала яма, в яку його відкинуло і не придавило автомобілем», – цитує свідка karelia.news.

    Повідомляється, що раніше вже був випадок, коли в цьому самому місці на узбіччя «вилітала» автівка.

    Як повідомлялося раніше, мотогонщик Паул Спірінґс, який виступає за Husqvarna на «Дакарі»-2021, розповів, що на четвертому етапі він надав реанімаційну допомогу індійському пілотові Hero Speedbrain Сантошеві Чунчунґуппе Шівашанкару, який потрапив в аварію.

    Теги: Росія аварія раллі
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