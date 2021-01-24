На ралі в Росії автомобіль влетів у натовп глядачів (відео)

Перед трагедією потерпілих попереджали про можливу небезпеку

Один з учасників першого етапу чемпіонату Росії з ралі, що відбувався в Карелії у пʼятницю, не впорався з керуванням автомобілем на засніженій дорозі і влетів у натовп глядачів. Про це повідомляє УНІАН.

Більшість з глядачів встигли врятуватися, але двоє осіб все таки постраждали. Їх одразу госпіталізували. Дивом жертви відбулися травмами середньої тяжкості.

«Хвилин за 15-20 до аварії я сказав цій компанії відійти далі. Ну як можна так недооцінювати слизьку, засніжену дорогу і спортивні автомобілі! Один чоловік просто дивом залишився живий – врятувала яма, в яку його відкинуло і не придавило автомобілем», – цитує свідка karelia.news.

Повідомляється, що раніше вже був випадок, коли в цьому самому місці на узбіччя «вилітала» автівка.

Як повідомлялося раніше, мотогонщик Паул Спірінґс, який виступає за Husqvarna на «Дакарі»-2021, розповів, що на четвертому етапі він надав реанімаційну допомогу індійському пілотові Hero Speedbrain Сантошеві Чунчунґуппе Шівашанкару, який потрапив в аварію.