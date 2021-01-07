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    Мотогонщик опинився в комі після аварії на «Дакарі». На трасі його реанімував суперник

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    Паул Спірінґс врятував індійця Сантоша Шівашанкара - Мотогонщик опинився в комі після аварії на «Дакарі». На трасі його реанімував суперник
    Паул Спірінґс врятував індійця Сантоша Шівашанкара
    Світлина з Instagram

    Наразі Сантош Шівашанкар зараз перебуває в медичній комі

    Мотогонщик Паул Спірінґс, який виступає за Husqvarna на «Дакарі»-2021, розповів, що на четвертому етапі він надав реанімаційну допомогу індійському пілотові Hero Speedbrain Сантошеві Чунчунґуппе Шівашанкару, який потрапив в аварію.

    Сантош впав зі свого мотоцикла на 135-му кілометрі о 11:45 за місцевим часом – в районі, де між горами є гравійні ділянки. Спірінґс першим прибув на місце аварії, де він виявив Шівашанкара без свідомості, а також його товариша по Husqvarna Мауріціо Джеріні.

    «Я бачив два мотоцикли, обидва гонщики лежали на землі. З Джеріні все було гаразд. Він встав і підійшов до Сантоша. Я зупинив свій байк недалеко від каменя, в який вони влетіли, щоб ніхто інший не розбився, і включив аварійний маяк. Після цього підійшов до Сантоша, ми зробили реанімацію і через 15 хвилин прибули три вертольоти організаторів. Медики змінили мене, але в той момент я відчув, що його серце знову забилося. Я був дуже радий цьому», - наводить слова Спірінґса Motorsport.

    Як повідомляє Autocar India в Twitter, Шівашанкар зараз перебуває в медичній комі, його стан стабільний.

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    Теги: мотоспорт раллі Паул Спірінґс
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