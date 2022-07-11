Нацгвардія знищила передові групи спостереження росіян на Донеччині (відео)

Окупантів не врятувало навіть хитре маскування

Спецпризначенці Національної гвардії завдали чергового удару по загарбникам, а саме по їх групам спостреження.

Окупанти, окрім військової техніки, використовували цивільні автомобілі та маскування. Проте гвардійці виявили їх ще на шляху просування та дочекалися зручного моменту для нанесення точкових ударів з артилерії та скинувши ВОГи з дронів.

Військові оприлюднили відео, на якому можна побачити ефективність невеликих дронів, що здатні переносити невеликі вибухові заряди.

Нагадаємо, 11 липня Україна вшановує пам’ять військовослужбовців, які загинули в цей день 2014 року під Зеленопіллям на Луганщині. Саме у цей день Росія вперше відкрито застосувала свої війська проти України та здійснила обстріл українських позицій зі своєї території.

Внаслідок атаки російських військ, які о 4:30 ранку з території РФ відкрили по табору українських військових під Зеленопіллям шквальний вогонь із реактивних систем залпового вогню «Град», загинуло 36 українських воїнів: шестеро прикордонників із 2-ї мотоманевреної групи Державної прикордонної служби та 30 військовослужбовців ЗСУ.