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    Відео

    Нацгвардія знищила передові групи спостереження росіян на Донеччині (відео)

    Завдяки дронам, українські військові знищують ворога - Нацгвардія знищила передові групи спостереження росіян на Донеччині (відео)
    Завдяки дронам, українські військові знищують ворога
    скріншот з відео

    Окупантів не врятувало навіть хитре маскування

    Спецпризначенці Національної гвардії завдали чергового удару по загарбникам, а саме по їх групам спостреження.

    Окупанти, окрім військової техніки, використовували цивільні автомобілі та маскування. Проте гвардійці виявили їх ще на шляху просування та дочекалися зручного моменту для нанесення точкових ударів з артилерії та скинувши ВОГи з дронів.

    Військові оприлюднили відео, на якому можна побачити ефективність невеликих дронів, що здатні переносити невеликі вибухові заряди.

    Нагадаємо, 11 липня Україна вшановує пам’ять військовослужбовців, які загинули в цей день 2014 року під Зеленопіллям на Луганщині. Саме у цей день Росія вперше відкрито застосувала свої війська проти України та здійснила обстріл українських позицій зі своєї території.

    Внаслідок атаки російських військ, які о 4:30 ранку з території РФ відкрили по табору українських військових під Зеленопіллям шквальний вогонь із реактивних систем залпового вогню «Град», загинуло 36 українських воїнів: шестеро прикордонників із 2-ї мотоманевреної групи Державної прикордонної служби та 30 військовослужбовців ЗСУ.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Нацгвардія обстріл Україна окупація #stoprussia
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    Нацгвардія знищила передові групи спостереження росіян на Донеччині (відео)