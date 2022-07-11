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    Події в Україні

    Атака на Харків: стало відомо про перші жертви

    Окупанти вдарили по Харкову&nbsp;з реактивних системами залпового вогню - Атака на Харків: стало відомо про перші жертви
    Окупанти вдарили по Харкову з реактивних системами залпового вогню
    фото з соцмереж

    Поранення отримали 16 людей

    Внаслідок обстрілу Харкова рашистами, попередньо, загинули троє людей. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко в Telegram.

    «Ворог знову завдав ракетних ударів по місту. Попередньо відомо про 16 поранених та троє загиблих», – йдеться в повідомленні.

    Інформація оновлюється. На місці працюють рятувальні та екстрені служби.

    Нагадаємо, про вибухи у Харкові стало відомо близько 10:30. Російські окупанти завдали по Харкову ударів, попередньо, з реактивних системами залпового вогню.

    Також, попередньо, відомо про влучання у житловий будинок. Відомо про 4-5 «прильотів».

    Крім цього, цієї ночі Харків тричі зазнав ракетного обстрілу. Одна ракета влучила у шестиповерховий житловий будинок в Основ‘янському районі.

    До слова, триває 138-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. На Донецькому напрямку присутні ознаки підготовки підрозділів противника до активізації бойових дій на Краматорському та Бахмутському напрямках.

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    Теги: Харків росія окупанти війна Україна ракета Кирило Тимошенко окупація #stoprussia
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    Атака на Харків: стало відомо про перші жертви