Скандал на телебаченні. Головна лікарка ковід-лікарні виматюкалася в ефірі (відео 18+)

Головна лікарка Миколаївської обласної інфекційної лікарні Світлана Федорова під час зйомок телевізійного сюжету нецензурно висловилася про перевірки з МОЗу

Головна лікарка Миколаївської обласної інфекційної лікарні Світлана Федорова потрапила у скандал через розмову по телефону під час телевізійних зйомок. Скандальне відео опублікував на своїй сторінці у Facebook один із засновників Агентства моделювання ситуацій Сергій Голобуцький.

Відома своїми сміливими висловлюваннями Світлана Федорова під час зйомок телевізійного сюжету на одному з миколаївських телеканалів нецензурно висловилася про перевірки з Міністерства охорони здоров'я.

«Сергію Анатолійовичу, передзвоню - у мене комісія з МОЗу. Мене ї**ть у черговий раз. Що ви від мене хочете?», – сказала вона співрозмовнику.

Увага, нецензурна лексика. Відео 18+

У цей час поруч із нею перебували представники Міністерства охорони здоров'я, які прийшли з інспекцією.

Нагадаємо, на Одещині жінку, хвору на коронавірус, перевели у важкому стані до реанімації. При цьому вона мала Covid-сертифікат вакцинації, але щеплення не робила.

Як раніше повідомлялося, у Львові від коронавірусу померла мати трьох дітей. Уся родина противники вакцинації.

До слова, Верховна Рада посилила відповідальність за використання підроблених сертифікатів. Більшою мірою покарання стосуватиметься тих, хто «липові» довідки виготовляє та продає, але й ті, хто їх купує, відповідатимуть також.