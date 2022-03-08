«Нас встретили не очень дружелюбно»: окупанти здивовані спротивом українців (відео)

Не варто було їхати в Україну. Нехай радіє, що потрапив у полон

Триває 13 день відкритої війни росії проти України

Українська армія кожного дня збільшує кількість полонених росіян.

Цього разу, СБУ опублікувало допит з окупантами, які самі здалися. При чому, взяв їх у полон звичайний чоловік без зброї, якого вони зустріли після кількох днів блукань нашими лісами.

«Нас встретили не очень дружелюбно» вражено визнав полонений. За його словами, вони очікували зовсім іншої реакції від місцевих жителів.

Але оскільки, росіяни почали бомбити мирних жителів, дивно було б чекати на інше.

«Не треба сюди їхати! Ні за які гроші! Життя важливіше» каже окупант, але чомусь дуже розмито визнає провину росії у військових злочинах.

Нагадаємо, російські окупаційні війська атакували гуманітарний коридор, по якому намагаються евакуюватися мирні мешканці Маріуполя. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

«Ворог розпочав атаку саме в напрямку гуманітарного коридору», повідомили в Міноборони.