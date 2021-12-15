Новорічний танець українського чиновника підкорив мережу (відео)

У такий спосіб працівники райвиконкому підтримали флешмоб керівника

У Кривому Розі працівники Саксаганськго райвиконкому оригінально підійшли до новорічного привітання. Святковий настрій задали запальним танцем з ялинкою на голові. Відповідне відео з’явилося на сторінці оргвідділу Саксаганськго райвиконкому у Кривому Розі у Facebook.

У кадрі працівниці відділу у святкових зелених краватках почали танець під композицію Потапа «Здравствуй опа Новий год», а основну партію виконав єдиний чоловік в колективі – головний спеціаліст відділу. Чоловік у капелюсі-ялинці «ушкварив» запального танцю.

З'ясувалося, що таким танцем працівники райвиконкому підтримали ініціативу їхнього керівництва створити свою унікальну ялинку і сфотографуватися з нею.

До слова, відео випускного танцю вчителів на Полтавщині набрало близько мільйона переглядів.

Також раніше відео танцюючого кондуктора з київського тролейбусу набрало понад 21 тисячі переглядів і більше 800 «лайків».