Кремль готується до довготривалої війни

Київ досі не можна вважати безпечним місцем

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Российские оккупационные войска действительно откатываются от Киева. Где-то с боями, местами ускоряясь, дабы ВСУ не догнали. Но отходят не потому что «руководство делает жест доброй воли». Просто их нахождение тут стало бесперспективным. Сил на штурм Киева или даже попытку окружения нет, а ежедневные потери есть и они большие.

У части граждан, да и у части журналистов уже послышались победные реляции. Мне, например, на полном серьезе вчера задавали вопрос о суммах, которые РФ будет выплачивать Украине. Такой сценарий возможен, но после капитуляции России.

Мы же пока ожидаем освобождение наших территорий хотя бы по состоянию на начало февраля 2022

Второй аспект – куда уходят войска. Выведенные из-под Киева появятся через несколько суток на Донбассе и в Приазовье. Там Путин попытается организовать себе «победу».

Ну и не стоит забывать про мобилизационную активность. Да, благодаря традиционному воровству в российской армии техника снятая с хранения не боеспособна.

Мы выиграли недели две. Но концентрация сил продолжиться.

И, если говорить глобально, Кремль понемногу готовится играть «в долгую». Это значит, что даже пойдя на прекращение огня, выведя войска, будет готовиться ко второму раунду. Потом к третьему и т.д. Параллельно подрывая наш экономический потенциал.

Поэтому можно говорить, что мы близки к первой тактической победе. Но это первый раунд

Результат второго будет зависеть от того, как Украина запустит экономику, как мы модернизируем (и насколько успеем) ключевые направления ВПК, промышленности, какие приоритеты в восстановлении государства выставим. В конце концов, как будем работать на внешнем поле.

Мы близки к тому чтобы получить ключевой ресурс – время. И его надо будет использовать с умом, чтобы вера в победу реализовалась.

А победные реляции, ожидание всего и сразу вредны. Они расслабляют.

Расслабишься – пропустишь удар.

Джерело: блог Ігора Тишкевіча

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