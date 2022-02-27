Україна готує ще один позов проти Росії до Міжнародного суду ООН

Екологічні збитки від пожежі на нафтобазі у селі Крячки Васильківської громади Київської області складають 810 млрд грн

Росія має відповісти за свої злочини

Україна готує позов до Міжнародного суду ООН для повної компенсації шкоди, нанесеної довкіллю. Про це повідомив тимчасовий виконуваач обов‘язків міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

«Агресія - вона в усьому! Непрохані гості, щоб досягти своєї загарбницької цілі, ракетно-артилерійськими ударами по Україні шкодять нашим екосистемам та природним ресурсам.

За попередніми оцінками, безпрецедентні екологічні збитки від пожежі на нафтобазі у селі Крячки Васильківської громади Київської області складають 810 млрд грн», – повідомив керівник міністерства.

Над точними розрахунками зараз працюють фахівці Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України та Державна екологічна інспекція України.

«Але я впевнений, що сума лише збільшуватиметься. Ми додаємо її у загальний кошик збитків, нанесених окупантами», – додав урядовець.

Стрілець заспокоїв українців: наразі екологічна ситуація контрольована, життю та здоров’ю людей нічого не загрожує.

«А окупанти обов’язково заплатять за заподіяну шкоду навколишньому середовищу України та всі злочини проти нашої держави!», – наголошує держслужбовець.

Раніше повідомляли, що Україна подала позов проти Росії в Гаагу. «Україна подала до Міжнародного суду свою заяву проти Росії. Росія повинна нести відповідальність за маніпулювання поняттям геноциду для виправдання агресії. Ми просимо терміново прийняти рішення про припинення військової діяльності Росії зараз і очікуємо, що судові процеси почнуться наступного тижня», – написав Зеленський.

Як раніше повідомлялося, Міністерство економіки й уряд України готують матеріали для звернення у Міжнародний кримінальний суд в Гаазі через злочинні наслідки воєнного вторгнення Росії.





