Осатанів через прохання одягти маску: у метро Харкова чоловік напав на поліціянта
Порушник почав лаятися, накинувся на правоохоронця та кілька разів вдарив кулаком у обличчя
Поліціянт у метр Харкова зробив зауваження одному із пасажирів – попросив надіти маску. У відповідь чоловік почав лаятися, накинувся на правоохоронця та кілька разів вдарив кулаком у обличчя. Про це повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Харківщини.
Сутичка сталася 3 квітня близько 17:00 на станції метро «Палац спорту». Як встановили слідчі, 46-річний чоловік був напідпитку.
На відео, яке поширили у мережі, видно, як чоловік кидається на поліціянта, той відступає. Вгамував порушника перехожий – підійшов зі спини, завалив на підлогу та знерухомів.
Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
У поліції справу розслідуватимуть як погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Максимальне покарання – до 5 років позбавлення волі.
Раніше під час несення служби на станції метро «Лісова» у Києві поліцейський зробив зауваження чоловіку, який перебував в громадському місці в алкогольному сп’янінні. У відповідь порушник почав агресивно поводитися та вдарив правоохоронця. На місце події прибула слідчо-оперативна група та лікарі.
Як повідомлялося, Святошинським райсудом столиці до 7 років позбавлення волі засуджено колишнього поліцейського за обвинуваченням у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди та торгівлі наркотиками.