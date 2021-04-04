Осатанів через прохання одягти маску: у метро Харкова чоловік напав на поліціянта

Порушник почав лаятися, накинувся на правоохоронця та кілька разів вдарив кулаком у обличчя

Поліціянт у метр Харкова зробив зауваження одному із пасажирів – попросив надіти маску. У відповідь чоловік почав лаятися, накинувся на правоохоронця та кілька разів вдарив кулаком у обличчя. Про це повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Харківщини.

Сутичка сталася 3 квітня близько 17:00 на станції метро «Палац спорту». Як встановили слідчі, 46-річний чоловік був напідпитку.

На відео, яке поширили у мережі, видно, як чоловік кидається на поліціянта, той відступає. Вгамував порушника перехожий – підійшов зі спини, завалив на підлогу та знерухомів.

Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

У поліції справу розслідуватимуть як погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Максимальне покарання – до 5 років позбавлення волі.

Раніше під час несення служби на станції метро «Лісова» у Києві поліцейський зробив зауваження чоловіку, який перебував в громадському місці в алкогольному сп’янінні. У відповідь порушник почав агресивно поводитися та вдарив правоохоронця. На місце події прибула слідчо-оперативна група та лікарі.

Як повідомлялося, Святошинським райсудом столиці до 7 років позбавлення волі засуджено колишнього поліцейського за обвинуваченням у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди та торгівлі наркотиками.

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