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    Поліція Гонконгу вилучила рекордні 700 кг кокаїну

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    Попередній рекорд вилучення кокаїну в Гонконгу становив 649 кг - Поліція Гонконгу вилучила рекордні 700 кг кокаїну

    Попередній рекорд вилучення кокаїну в Гонконгу становив 649 кг

    Фото The Guardian

    Контрабанду було виявлено, коли співробітники поліції перехопили чоловіка з візком у промисловому районі

    Поліція Гонконгу заявила про рекордне вилучення кокаїну вагою 700 кг, при цьому офіцери підозрюють, що величезна партія контрабанди потрапила в місто на швидкісних катерах. Про це повідомляє The Guardian.

    За інформацією поліції, їм вдалося вилучити близько 500 «цеглинок» кокаїну вартістю близько 120 млн доларів, що є найбільшою контрабандою на території Гонконгу за майже десятиліття.

    Влада заявляє, що закриття кордонів для міжнародних подорожей під час пандемії коронавірусу змусило контрабандистів робити більш ризиковані масові перевезення, а не використовувати «мулів» наркотиків, які подорожують через аеропорти.

    Поліція заявила, що контрабанду було виявлено в п’ятницю, коли співробітники перехопили чоловіка з візком у промисловому районі Фо Тан і виявили 150 «цеглинок» кокаїну в картонних коробках.

    Пізніше в тому ж районі було знайдено ще 492 «цеглини» кокаїну. В результаті поліція арештувала двох чоловіків віком 19 і 25 років.

    «Ми вважаємо, що (наркотики – ред.) були транспортовані великими рейсами до вод поблизу Гонконгу з району їхнього джерела в Південній Америці, а потім незаконно переправлені на швидкісних катерах», – заявив старший начальник Нг Квок-Ченг.

    «Ми виявили багато водонепроникних мішків, які все ще були мокрими на місці події, і всі «цеглини» кокаїну були ретельно загорнуті в пластик», – додав він.

    Поліція заявила, що попередній рекорд вилучення кокаїну в Гонконгу становив 649 кг, що був виявлений митницею у 2012 році.

    До слова, знаменитий американський репер DMX, справжнє ім’я Ерл Сіммонс, госпіталізований в критичному стані через передозування наркотиками. Зараз репер перебуває в мінімальній свідомості. Лікарі не дають оптимістичних прогнозів.

    Нагадаємо, у березні СБУ розповіла, як ділки переправляли наркотики на окупований Донбас у дитячих іграшках. Наркотики вивозили до РФ через пункти пропуску «Гоптівка» Харківської області та «Мілове» на Луганщині.

    Як повідомлялося, Баканов розкрив результати боротьби СБУ з контрабандою.

    Теги: контрабанда наркотики рекорд Гонконг поліція перевезення
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