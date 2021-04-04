Поліція Гонконгу вилучила рекордні 700 кг кокаїну

Контрабанду було виявлено, коли співробітники поліції перехопили чоловіка з візком у промисловому районі

Поліція Гонконгу заявила про рекордне вилучення кокаїну вагою 700 кг, при цьому офіцери підозрюють, що величезна партія контрабанди потрапила в місто на швидкісних катерах. Про це повідомляє The Guardian.

За інформацією поліції, їм вдалося вилучити близько 500 «цеглинок» кокаїну вартістю близько 120 млн доларів, що є найбільшою контрабандою на території Гонконгу за майже десятиліття.

Влада заявляє, що закриття кордонів для міжнародних подорожей під час пандемії коронавірусу змусило контрабандистів робити більш ризиковані масові перевезення, а не використовувати «мулів» наркотиків, які подорожують через аеропорти.

Поліція заявила, що контрабанду було виявлено в п’ятницю, коли співробітники перехопили чоловіка з візком у промисловому районі Фо Тан і виявили 150 «цеглинок» кокаїну в картонних коробках.

Пізніше в тому ж районі було знайдено ще 492 «цеглини» кокаїну. В результаті поліція арештувала двох чоловіків віком 19 і 25 років.

«Ми вважаємо, що (наркотики – ред.) були транспортовані великими рейсами до вод поблизу Гонконгу з району їхнього джерела в Південній Америці, а потім незаконно переправлені на швидкісних катерах», – заявив старший начальник Нг Квок-Ченг.

«Ми виявили багато водонепроникних мішків, які все ще були мокрими на місці події, і всі «цеглини» кокаїну були ретельно загорнуті в пластик», – додав він.

Поліція заявила, що попередній рекорд вилучення кокаїну в Гонконгу становив 649 кг, що був виявлений митницею у 2012 році.

До слова, знаменитий американський репер DMX, справжнє ім’я Ерл Сіммонс, госпіталізований в критичному стані через передозування наркотиками. Зараз репер перебуває в мінімальній свідомості. Лікарі не дають оптимістичних прогнозів.

Нагадаємо, у березні СБУ розповіла, як ділки переправляли наркотики на окупований Донбас у дитячих іграшках. Наркотики вивозили до РФ через пункти пропуску «Гоптівка» Харківської області та «Мілове» на Луганщині.

Як повідомлялося, Баканов розкрив результати боротьби СБУ з контрабандою.