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Лідери провідних країн підтримали право України на самозахист та видали спільну заяву

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Лідери провідних країн підтримали право України на самозахист та видали спільну заяву
Лідери кількох країн підтримали Україну спільною заявою
фото з відкритих джерел

У Перу відбулась зустріч лідерів США, Південної Кореї та Японії

США, Південна Корея та Японія категорично засуджують порушення Росією та КНДР численних резолюцій Ради Безпеки ООН і підтверджують свою підтримку України, яка реалізує своє невід’ємне право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН. Про це йдеться у спільній заяві лідерів трьох країн – Джо Байдена, Юн Сок Йоля та Шіґеру Ішіби, оприлюдненій за підсумками їхньої зустрічі в Лімі, столиці Перу. Текст заяви опубліковано на сайті Білого дому.

«Ми рішуче засуджуємо порушення численних резолюцій Ради Безпеки ООН з боку КНДР і Росії, особливо у зв’язку з рішенням Північної Кореї розгорнути свої війська в Росії для участі у війні проти України», – зазначено в документі.

Лідери трьох країн також засудили кроки північнокорейського та російського режимів, які призводять до небезпечної ескалації агресії РФ в Україні.

«Посилення військової співпраці між КНДР і Росією, зокрема передача боєприпасів та балістичних ракет, є особливо кричущим порушенням, враховуючи статус Росії як постійного члена Ради Безпеки ООН», – підкреслюється в заяві.

Вашингтон, Сеул і Токіо також підтвердили готовність продовжувати надавати Україні допомогу у захисті від російської агресії.

«Ми, як і раніше, рішуче підтримуємо Україну, оскільки вона здійснює своє невід’ємне право на самооборону, закріплене в статті 51 Статуту ООН», - наголошується в документі.

Сполучені Штати, Корея та Японія також зобов’язалися збільшувати тристоронню допомогу Україні для відбудови та відновлення.

Нагадаємо, глава МЗС Японії після зустрічей в Перу прибув з неофіційним візитом в Україну.

Нагадаємо, головний секретар Кабінету міністрів Японії Йошімаса Хаяші заявив, що уряд країни отримав достовірну інформацію про направлення Північною Кореєю тисяч військових до Росії і серйозно стурбований таким розвитком подій. 

До слова, уряд Японії у повному складі пішов у відставку перед виборами прем'єр-міністра в парламенті країни. Про це повідомляє агентство Kyodo.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у японському порту через поломку на невизначений термін зупинився круїзний лайнер Spectrum of The Seas, на його борту застрягли близько 600 росіян.

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Теги: Південна Корея Японія США Джозеф Байден Україна переговори

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