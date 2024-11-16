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Хмарно з проясненнями і без опадів: прогноз погоди на 16 листопада

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Хмарно з проясненнями і без опадів: прогноз погоди на 16 листопада
Прогноз погоди на 16 листопада
Фото: glavcom.ua

В цей день по всій території України синоптики прогнозують переважно хмарну погоду, з проясненнями

В Україні 16 листопада очікується переважно суха погода, буде хмарно, але з проясненнями. У більшості регіонів в першій половині дня опади не прогнозуються. На сході та південному сході вночі місцями можливий невеликий мокрий сніг та дощ. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Вітер буде західним, 5-10 м/с.

На Закарпатті та Прикарпатті зранку очікується місцями туман, тому водіям та пішоходам треба бути більш уважними.

Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень очікується +3...+8 °С.

Прогноз погоди на 16 листопада
Прогноз погоди на 16 листопада
Фото: Укргідрометцентр

На Київщині хмарно. Очікується сонячна погода, але протягом дня небо можуть затягнути хмари. Швидкість переважно західного вітру становитиме 5–10 м/с. Температура повітря в області вночі опуститься до 0...+2 °С, а вдень потеплішає до +5...7 °С. У столиці вночі буде близько +1 °С, а вдень +5...+7 °С.

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Теги: прогноз погоди повітря погода Україна Київщина

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