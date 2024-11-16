Чому американці обрали Трампа? Ексочільниця МОЗ Уляна Супрун знайшла пояснення
Супрун: «Камалу Гарріс не обрали, бо вона жінка»
Ексочільниця Міністерства охорони здоров’я, авторка медреформи, яка триває в Україні з 2018 року, Уляна Супрун переконана: Камалу Гарріс не обрали президенткою США через те, що вона – жінка. Про це вона заявила у рамках форуму «Жінки у медицині: професійний ріст та лідерство», що відбувся у Львові.
«Під час виборів у Сполучених Штатах жінка програла – знову. У США досі не було жінки-президента, президентки. Я думаю, серед демократів багато хто не проголосував з Камалу через її стать. Це і є мізогінія – упередженість до жінок, переконання, що жінки не є рівними до чоловіків», – переконана Супрун.
«Можливо, буде проблема із постачанням зброї до України… Тоді як Камала Гарріс говорила, що буде далі підтримувати Україну, надавати зброю. Отже, мезогінія в Америці впливає на нас, на українців», – додала Супрун.
Як відомо, у 2016 році демократка Гілларі Клінтон програла вибори республіканцю Дональду Трампу. Цікавий збіг: Камала стала другою жінкою, яка програла вибори Трампу.
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