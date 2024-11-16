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Чому американці обрали Трампа? Ексочільниця МОЗ Уляна Супрун знайшла пояснення

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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Чому американці обрали Трампа? Ексочільниця МОЗ Уляна Супрун знайшла пояснення
Уляна Супрун: «Мезогінія в Америці впливає на нас, на українців»
Скріншот трансляції Форуму

Супрун: «Камалу Гарріс не обрали, бо вона жінка»

Ексочільниця Міністерства охорони здоров’я, авторка медреформи, яка триває в Україні з 2018 року, Уляна Супрун переконана: Камалу Гарріс не обрали президенткою США через те, що вона – жінка. Про це вона заявила у рамках форуму «Жінки у медицині: професійний ріст та лідерство», що відбувся у Львові.

«Під час виборів у Сполучених Штатах жінка програла – знову. У США досі не було жінки-президента, президентки. Я думаю, серед демократів багато хто не проголосував з Камалу через її стать. Це і є мізогінія – упередженість до жінок, переконання, що жінки не є рівними до чоловіків», – переконана Супрун.

Супрун тепер переймається темою мезогінії
Супрун тепер переймається темою мезогінії
Фото «Главком»

«Можливо, буде проблема із постачанням зброї до України… Тоді як Камала Гарріс говорила, що буде далі підтримувати Україну, надавати зброю. Отже, мезогінія в Америці впливає на нас, на українців», – додала Супрун.

Як відомо, у 2016 році демократка Гілларі Клінтон програла вибори республіканцю Дональду Трампу. Цікавий збіг: Камала стала другою жінкою, яка програла вибори Трампу.

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Теги: вибори Гілларі Клінтон Уляна Супрун жінка Камала Гарріс

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