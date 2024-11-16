Росіяни вдарили дронами по Києву, до України прибув глава МЗС Японії: головне за ніч

Окупанти в черговий раз направили свої ударні дрони в сторону столиці України

Росіяни завдали удару по Києві дронами, глава японського МЗС прибув з неофіційним візитом в Україну. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 16 листопада, щоб ви були в курсі подій:

У Києві БпЛА влучив у багатоповерхівку

Вночі 16 листопада ворожий безпілотник влучив у багато поверхівку в Києві. Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко у Телеграм.

«Внаслідок повітряної атаки дронів Збройних сил рф в Оболонському районі столиці зафіксовано пошкодження житлової інфраструктури. Через падіння уламків в багатоповерховому житловому будинку сталося пошкодження балконів та вікон. Інформації щодо ймовірної пожежі не надходило. Даних щодо постраждалих немає», – зазначив Попко.

Глава МЗС Японії прибув з неофіційним візитом в Україну

Міністр закордонних справ Японії Такеші Івая здійснив візит до України для переговорів з представниками влади країни. Приїзд першого дипломата Японії не був оголошений. Про це повідомляє японське інформагентство Kyodo.

У МЗС Японії зазначили, що цей візит має на меті «підтвердити підтримку Токіо України в її протистоянні російській агресії, яка тепер включає участь північнокорейських військових».

Окупанти наближаються до Курахового та захоплюють села в безпосередній близькості до міста

Продовжується тиск противника з північної, південної та східної сторін на місто Курахове на Донеччині. На північ від міста окупанти не зупиняються у своїх спробах закріпитися в селі Сонцівка та повністю його зайняти. Про ситуацію довкола Курахового інформує аналітичний проєкт DeepState.

«Дотискають росіяни і Новоселидівку, але найбільша увага північного фасу Курахового прикута до відтинку Берестки-Іллінка. Щодо цих двох населених пунктів ми писали пост вчора. Іллінка є окупованою, а окремі одиниці піхоти візуально помічаються вже навіть в районі Берестків. Задача кацапів в цьому районі – дійти до Старих Тернів», – пишуть у DeepState.

Лідери провідних країн підтримали право України на самозахист та видали спільну заяву

США, Південна Корея та Японія категорично засуджують порушення Росією та КНДР численних резолюцій Ради Безпеки ООН і підтверджують свою підтримку України, яка реалізує своє невід’ємне право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН. Про це йдеться у спільній заяві лідерів трьох країн – Джо Байдена, Юн Сок Йоля та Шіґеру Ішіби, оприлюдненій за підсумками їхньої зустрічі в Лімі, столиці Перу. Текст заяви опубліковано на сайті Білого дому.

«Ми рішуче засуджуємо порушення численних резолюцій Ради Безпеки ООН з боку КНДР і Росії, особливо у зв’язку з рішенням Північної Кореї розгорнути свої війська в Росії для участі у війні проти України», – зазначено в документі.

Трамп визначився із кандидатом на посаду прессекретаря Білого дому

Обраний президент США Дональд Трамп визначився з кандидатурою на пост прессекретаря Білого дому. На цю посаду він запропонував Керолайн Лівітт, яка раніше працювала в його адміністрації. Про це повідомляє видання Axios.

Зазначається, що Лівітт була національною прессекретаркою передвиборчої кампанії Трампа, а також під час його першого президентського терміну працювала помічницею прессекретаря.

У 2022 році 27-річна Лівітт балотувалася до Конгресу від штату Нью-Гемпшир, однак зазнала поразки від чинного сенатора-демократа.

Українські правозахисники в ООН розповіли про злочини РФ проти прав людини

Українські правозахисники взяли участь у заході в штаб-квартирі ООН, де обговорювали порушення Росією прав людини на тимчасово окупованих територіях. Вони представили інформацію про воєнні злочини РФ проти цивільного населення. Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Нью-Йорку.

Голова правління Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник зазначила, що Росія протягом багатьох років створювала систему політично мотивованих переслідувань на окупованих територіях Криму та Донбасу, а згодом поширила її на інші тимчасово окуповані території у значних масштабах.