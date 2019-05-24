Останній дзвоник в стилі Playboy. Як в Росії учні попрощалися з школою



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Коли директор школи дізналася про те, як випускники відсвяткували останній дзвоник, вона відразу ж написала заяву за власним бажанням

Випускники школи №74 у Владивостоці (Росія) влаштували вечірку на свій останній дзвоник в стилі Playboy.

Зокрема, школярі вбралися в відверті костюми: дівчата десь знайшли поліцейську форму, а хлопці одягнули костюми ковбоїв і зайчиків.

Коли директор школи Галина Пугіна дізналася про те, як випускники відсвяткували останній дзвоник, вона відразу ж написала заяву за власним бажанням.

До речі, в цьому навчальному закладі Пугіна пропрацювала 30 років, з яких 5 років - директором.

Джерело: trinixy.ru