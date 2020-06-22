Путін вважає себе новим втіленням Сталіна

Коли диктатор хворий, то хвора і вся країна

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Товарищ Путин - корифей всех наук. Вирусологию, по словам Пескова, недавно освоил. А теперь и историком заделался. Статья, опубликованная в американском журнале старого стукача Саймса, к истории, правда, никакого отношения не имеет. Она несёт информацию только о болезненном психическом состоянии автора, страдающего расстройством самоидентификации и одержимого бредовыми сверхценными идеями

Судя по этому тексту, Путин воспринимает себя новым воплощением Сталина и одержим мечтой о путешествии во времени. Он хочет перенестись в 1945 год на место кровавого генералиссимуса, чтобы решать с другими лидерами сверхдержав судьбы мира. В финале этой болезненной фантазии партнёры по мировому переделу соглашаются отдать Путину все то, что получил в Ялте его альтер эго.

И никто не расскажет больному, что машина времени ещё не изобретена, а прошлое вернуть невозможно; что мир с 1945 года кардинально изменился, а современная Россия к послевоенному СССР имеет весьма косвенное отношение. Ведь лучший способ стать врагом сумасшедшего - попытаться поставить под сомнения его фантазии. Путинская бредовая идея о возвращении в Ялту-1945 в последние годы определяет внешнюю политику России. Когда диктатор болен, больна и вся страна.

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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