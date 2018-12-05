Перший ступінь ракети Falcon 9 через поломку приземлився в океан



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Запуск ракети Falcon 9, архівне фото

Двигуни стабілізували обертання ракети, що дозволило здійснити «неушкоджену» посаду в океан

Перший ступінь ракети-носія Falcon 9 не зміг успішно сісти на майданчик мису Канаверал.

Про це написав у Twitter засновник SpaceX Ілон Маск.

За словами Маска, це сталося через відмову одного з елементів, тому ступінь приземлився в океані. Крім того, Маск додав, що ступінь виглядає не ушкодженим і передає дані. До нього вже відправили рятувальний корабель.

Grid fin hydraulic pump stalled, so Falcon landed just out to sea. Appears to be undamaged & is transmitting data. Recovery ship dispatched. — Elon Musk (@elonmusk) 5 грудня 2018 р.

Пізніше Маск додав, що двигуни стабілізували обертання ракети, що дозволило здійснити «неушкоджену» посаду в океан. Також засновник SpaceX виклав відео падіння ракети.

Нагадаємо, у грудні компанія SpaceX запустила в космос рекордні 64 супутника. До речі, перша ступінь ракети Falcon 9 вже двічі літала в космос - у травні й серпні цього року.