Перший ступінь ракети Falcon 9 через поломку приземлився в океан

Двигуни стабілізували обертання ракети, що дозволило здійснити «неушкоджену» посаду в океан

Перший ступінь ракети-носія Falcon 9 не зміг успішно сісти на майданчик мису Канаверал.

Про це написав у Twitter засновник SpaceX Ілон Маск.

За словами Маска, це сталося через відмову одного з елементів, тому ступінь приземлився в океані. Крім того, Маск додав, що ступінь виглядає не ушкодженим і передає дані. До нього вже відправили рятувальний корабель.

Grid fin hydraulic pump stalled, so Falcon landed just out to sea. Appears to be undamaged & is transmitting data. Recovery ship dispatched.