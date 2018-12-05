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    Перший ступінь ракети Falcon 9 через поломку приземлився в океан

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    Запуск ракети Falcon 9, архівне фото - Перший ступінь ракети Falcon 9 через поломку приземлився в океан
    Запуск ракети Falcon 9, архівне фото

    Двигуни стабілізували обертання ракети, що дозволило здійснити «неушкоджену» посаду в океан

    Перший ступінь ракети-носія Falcon 9 не зміг успішно сісти на майданчик мису Канаверал.

    Про це написав у Twitter засновник SpaceX Ілон Маск.

    За словами Маска, це сталося через відмову одного з елементів, тому ступінь приземлився в океані. Крім того, Маск додав, що ступінь виглядає не ушкодженим і передає дані. До нього вже відправили рятувальний корабель.

    Пізніше Маск додав, що двигуни стабілізували обертання ракети, що дозволило здійснити «неушкоджену» посаду в океан. Також засновник SpaceX виклав відео падіння ракети.

    Нагадаємо, у грудні компанія SpaceX запустила в космос рекордні 64 супутникаДо речі, перша ступінь ракети Falcon 9 вже двічі літала в космос - у травні й серпні цього року.

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