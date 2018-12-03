Компанія SpaceX запустила в космос рекордні 64 супутника



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ракета-носій Falcon 9 Фото: SpaceX

Супутники надали 34 комерційні і урядові організації з різних країн світу

Аерокосмічна компанія SpaceX американського мільярдера Ілона Маска успішно запустила в космос з військової бази Вандерберг у Каліфорнії ракету-носій Falcon 9, яка вивела на орбіту рекордні 64 супутника.

Їх надали 34 комерційні і урядові організації з різних країн світу. З 64 супутників 49 являють собою так звані кубсати - кубики зі стороною 10 см вагою 1,4 кг. Оператор запуску, компанія Spaceflight, повідомила, що 23 супутники надали університети, 19 будують зображення, 23 – демонстратори технологій, два – «виставкові» і один надано вищою школою.

На орбіту запустили і два казахських супутника - KazSciSat і KazSTSAT-1. Це малі космічні апарати, перший — наносупутник класу «кубсат» масою 5 кг, другий — мікросупутник масою близько 100 кг. Це викликало скандал в космічний індустрії, оскільки казахи довірилися американської компанії, а не «Роскосмосу».

Два із запущених супутників – апарати Elysium Star, які містять капсули з кремованими останками майже 100 людей. За відправку попелу в космос їхні родичі заплатили по 2500 доларів США.

Це став 19-й за рахунком запуск ракети для компанії Ілона Маска в поточному році. Таким чином він перевершив власний рекорд минулого року за кількістю запущених ракет.

До речі, перша ступінь ракети Falcon 9 вже двічі літала в космос - у травні й серпні цього року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сильний вітер завадив SpaceX запустити ракети з 64 супутниками.

Джерело: 112 Україна