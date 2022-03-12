Полонений окупант: за місяць я став військовим, злочинцем та полоненим (відео)

Триває 17 доба відкритої війни росії проти України

Через маніакальне бажання захопити Україну за три дні Путін кинув у бій навіть новобранців та «альтернативників» – призовників, які замість строкової служби відпрацьовують на суспільних роботах.

Про це на відео СБУ говорить черговий полонений, який всього місяць як призвався в армію.

«За цей місяць я встиг стати російським військовим, потім воєнним злочинцем, а зараз – ще й воєнним полоненим», – говорить окупант.

Він сам зізнається, що російська армія не могутня, а просто «довга». Причому багато підрозділів військ – звичайний баласт.

«Наше військове завдання – відволікання. Фактично нас обстрілювали, поки хтось більш підготовлений виконував свою задачу».

Тепер він свідчить проти інших загарбників і допомогає СБУ довести справу до Гаазького трибуналу. На порятунок не сподівається, «бо РФ навіть трупи солдат не забирає».

Ось вона, «могутня» путінська армія... Україна обов'язково переможе!

Нагадаємо, на Київщині станом на ранок 12 березня ідуть запеклі бої одразу в кількох населених пунктах. В регіоні є чотири основні небезпечні напрямки, де намагаються просунутися російські загарбники. Детальніше про ситуацію в області розповів голова Київської ОДА Олексій Кулеба.

Він зауважив, що окупанти продовжують накопичувати війська й обстрілюють житлові масиви.