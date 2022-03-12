На Київщині тривають запеклі бої з ворогом: найнебезпечніші напрямки
Окупанти продовжують накопичувати війська й обстрілюють житлові масиви
На Київщині станом на ранок 12 березня ідуть запеклі бої одразу в кількох населених пунктах. В регіоні є чотири основні небезпечні напрямки, де намагаються просунутися російські загарбники. Детальніше про ситуацію в області розповів голова Київської ОДА Олексій Кулеба.
Він зауважив, що окупанти продовжують накопичувати війська й обстрілюють житлові масиви.
Також вороги продовжують накопичувати техніку, якою намагаються вразити критичну інфраструктуру. Таким чином вони хочуть відрізати постачання води та опалення мирного населення.
Наші захисники дають відсіч ворогам у Баришівській, Калитянській та Великодимерській територіальних громадах. Всі вони в Броварському районі Київщини.
Які напрямки зараз найбільш небезпечні:
- Житомирська траса;
- Буча – Ірпінь – Гостомель;
- Макарів;
- північ Вишгородського району.
Нагадаємо, у Василькові під Києвом знову горить нафтобаза. До слова, сьогодні, 12 березня будуть відкритті чергові гуманітарні коридори для евакуації населення.