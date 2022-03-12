  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    На Київщині тривають запеклі бої з ворогом: найнебезпечніші напрямки

    В усіх районах Київщини йде боротьба з диверсійними групами - На Київщині тривають запеклі бої з ворогом: найнебезпечніші напрямки
    В усіх районах Київщини йде боротьба з диверсійними групами
    фото з відкритих джерел

    Окупанти продовжують накопичувати війська й обстрілюють житлові масиви

    На Київщині станом на ранок 12 березня ідуть запеклі бої одразу в кількох населених пунктах. В регіоні є чотири основні небезпечні напрямки, де намагаються просунутися російські загарбники. Детальніше про ситуацію в області розповів голова Київської ОДА Олексій Кулеба.

    Він зауважив, що окупанти продовжують накопичувати війська й обстрілюють житлові масиви.

    Також вороги продовжують накопичувати техніку, якою намагаються вразити критичну інфраструктуру. Таким чином вони хочуть відрізати постачання води та опалення мирного населення.

    Наші захисники дають відсіч ворогам у Баришівській, Калитянській та Великодимерській територіальних громадах. Всі вони в Броварському районі Київщини.

    Які напрямки зараз найбільш небезпечні:

    • Житомирська траса;
    • Буча – Ірпінь – Гостомель;
    • Макарів;
    • північ Вишгородського району.

    Нагадаємо, у Василькові під Києвом знову горить нафтобаза. До слова, сьогодні, 12 березня будуть відкритті чергові гуманітарні коридори для евакуації населення.

    Читайте також: Частини колони окупантів під Києвом розосередилися – британська розвідка
    Теги: розвідка окупанти війна Київщина #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Київщині тривають запеклі бої з ворогом: найнебезпечніші напрямки