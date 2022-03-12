Путін вступив у війну, виграти яку не здатен, навіть застосувавши хімічну чи ядерну зброю

Нам давали максимум 48 годин. Зараз 17 день. Можна робити тверезий аналіз.

У Путіна було декілька сценаріїв на цю війну і була ключова мета: Україна мала стати частиною «союза словянскіх государств» після зміни влади в Києві і заміни її на російських маріонеток. При цьому цілком ймовірним було і розчленування України з відділенням Західної України.

Ця мета провалилася. Немає «влади націоналістів» і «груп націоналістів». Є єдиний український народ. Путін вступив в війну з ним і виграти цю війну він не здатен, навіть застосувавши хімічну чи ядерну зброю.

Станом на зараз оперативна ситуація виглядає так: Жодне велике місто російські війска не взяли. Окрім Херсону, але це окремо опишу.

Харків був потрібен як «перша столиця» і можлива столиця Малоросії. Але Харків не здався.

Маріуполь вкрай важливий для реалізації путінського проекту «ДНР» та «ЛНР». Але хоч Маріуполь і стирають з лиця землі, проте він тримається в оточенні…

Київ їм взагалі не по зубам. І навіть вступ білорусів у війну не призведе до оточення Києва.

Схоже, що зараз у Путіна лишається один «робочий сценарій». «ЛДНР»+окупація Півдня.

Ключові зусилля його військ кинуті на Маріуполь та Миколаїв.

Путінські війска окопуються в Херсоні та Мелітополі. Ці регіони потрібні для гарантій поставок води в Крим.

Далі буде спроба пройти Миколаїв і оточити Одесу, в такий спосіб відрізавши Україну від моря. Тепер з цих позицій Путін буде пробувати шантажувати Україну.

Для ЗСУ цілком успішними можуть стати контрудари по росіянам під Києвом, Черніговом, Харковом та Сумами. Натомість театр основних боїв ймовірно все більше зосереджуватиметься на Півдні.

Джерело: блог Вікторії Сюмар

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