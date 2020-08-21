У Мінську люди утворили живий «Ланцюг покаяння» довжиною понад десять кілометрів



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Люди тримають у руках біліо-червоно-білі прапори, спілкуються, співають. Проїжджаючі авто сигналять їм

Люди утворили живий ланцюг, щоб висловити протест проти застосування сили до мирних демонстрантів

У Мінську люди утворили живий ланцюг довжиною близько 13 кілометрів, щоб висловити протест проти застосування сили до мирних демонстрантів і солідарність із постраждалими.

Про це повідомляє білоруська служба Радіо Свобода і TUT.BY.

«Ланцюг покаяння» символічно простягається від меморіалу в урочищі Курапати, де поховані жертви сталінських репресій, до СІЗО на Окрестіна, куди звозили затриманих. Люди тримають у руках біліо-червоно-білі прапори, спілкуються, співають. Проїжджаючі авто сигналять їм», - йдеться у повідомленні.

Демонстрації тривають і в низці інших міст.

Олександр Лукашенко, який виконує обов'язки президента Білорусі, заявив, що в найближчі дні «вирішить проблему» мирних акцій протесту.

20 серпня стало відомо, що Генпрокуратура Білорусі порушила кримінальну справу щодо Координаційної ради - опозиційного органу, який створила опозиція. Справу порушили за статтею «Заклики до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Республіки Білорусь». Максимальні санкції за цією статтею передбачають до п'яти років позбавлення волі.

Як повідомлялося, штаб Тихановської просить Верховний суд Білорусі визнати вибори недійсними.

Раніше кандидат у президенти США Джо Байден підтримав Тихановську і проведення нових виборів у Білорусі.

Зазначимо, напередодні активісти представили звіт про вибори у Білорусі. Цифри відрізняються від офіційних.

Нагадаємо, ЄС не хоче повторення у Білорусі «українського сценарію».

До слова, інавгурація Лукашенка в якості президента пройде протягом двох місяців, однак точної дати поки немає.

19 серпня Євросоюз не визнав результатів виборів у Білорусі.

Також європарламентарі оголосили Лукашенка персоною нон грата в ЄС.

Фінляндія заявила, що не визнає вибори у Білорусі і підтримує санкції ЄС проти представників режиму Лукашенка.

18 серпня Естонія та Литва заявили, що не визнають результатів виборів у Білорусі.

Нагадаємо, «Главком» опублікував список країн, які визнали Лукашенка президентом.