Затримані білоруси розповідають про знущання силовиків: удесятьох били кийками



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У Білорусі з СІЗО відпускають затриманих

У Мережі публікують світлини та відеозаписи зі звільненими демонстрантами, які показують побої та розповідають про насильство з боку силовиків

Білоруска, яку випустили з ізолятора після затримання на протестах, розповіла про побиття та погрози зґвалтування з боку силовиків.

Відео опублікував Telegram-канал видання Белсат.

Увечері з мінського ізолятора на Окрестіна почали випускати деяких затриманих. За даними видання, багато хто сильно побитий і насилу ходить.

Демонстрантів зустрічають родичі та волонтери.

За словами заступника міністра внутрішніх справ Білорусі Олександра Барсукова, який приїхав до столичного ЦІП, , що «жодних знущань» щодо мітингувальників «не відбувалося».

А тим часом уВодночас на Окрестина, за даними медійників, декого зі звільнених у тяжкому стані забирають до лікарні.

«У РУВС били конкретно... ОМОНівці, десять штук, мене киями били, ображали, погрожували смертю. Знімали штани, сказали, по колу пустять. Сказали - ви усі проти Лукашенка, ви бидло тупе. Ставилися як до тварини. Десять років обіцяли, кричали, що я терористка», - розповіла дівчина.

Інша зі звільнених жінок розповіла, що хлопців били жорстко.

«Колотили так, що вони бідні кричали. Тут без сліз і без істерик неможливо було все це чути», - сказала жінка.

За її словами, побиття відбувалися як на вулицях, так і в камерах.

«Те, що ми чули вночі - це крики бідних молодиків, яких били просто по-звірячому. І те, що я бачила РВВС у спортзалі, як били наших хлопців молодих. Їх лупили так, що здавалося, що ця «дитина», скільки йому, 20-22 роки, просто втратить свідомість і помре. Там було море крові. Нас коли вранці привели туди і вже транспортували сюди, за місцем призначення, там спортзал був залитий кров'ю», - додала вона.

Раніше повідомлялося, що у лікарні міста Жодіно помер чоловік, якого під час протестів в Білорусі побили силовики. На цей час відомо про три жертви протестів.

Міністр внутрішніх справ Білорусі Юрій Караєв приніс вибачення за травми випадкових людей на акціях протесту. При цьому він не вважає ситуацію, яка склалася в Білорусі, революцією.

Глава МВС Білорусі, відповідаючи на питання, чому в Мінську в останні дні спостерігається так багато насильства, заявив, що правоохоронці виконують свою роботу.

Зазначимо, що 11 серпня парламент Білорусі оприлюднив заяву щодо протестів в країні, які розпочались 9 серпня після виборів президента. Депутати назвали їх спробою дестабілізації ситуації у країні, а дії правоохоронців – адекватними.

Крім того у Білорусі під час протестів силовики затримали чотирьох українців - Костянтина Рєуцького, Євгена Васильєва, Оксану Альошину й хлопця, ім’я якого не розголошують.

Разом з тим стало відомо, що Євросоюз, ймовірно, введе санкції проти Білорусії вже у серпні цього року.

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