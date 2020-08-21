Лукашенко про посередництво Макрона і Помпео: Нехай спочатку у себе розберуться
Президент Білорусі порадив західним лідерам спочатку навести лад у власних країнах
Президенту Франції Емманкелю Макрону необхідно спочатку врегулювати ситуацію всередині своєї країни, пов'язану з масштабними протестами «жовтих жилетів» – і тільки потім пропонувати допомогу у вирішенні білоруської внутрішньополітичної кризи.
Таку думку в п'ятницю, 21 серпня, висловив президент Білорусі Олександр Лукашенко, повідомляє «Интерфакс».
«Макрон заявив, що хоче бути посередником у переговорах в Білорусі. Давайте спочатку я приїду і буду посередником між «жовтими жилетами» і Макроном», – сказав Лукашенко, виступаючи перед працівниками агрокомбінату Дзержинський.
На думку білоруського президента, те ж саме відноситься і до висловлювань держсекретаря США Майка Помпео – з огляду на масові погроми і протести в США після вбивства афроамериканця Джорджа Флойда білими поліцейськими.
«Майк Помпео – великий друг білоруського народу - недавно вибухнув, охарактеризував обстановку... Нехай там у себе розберуться спочатку... Чому вони перейнялися?», – заявив він.
Лукашенко також нагадав про недавні масові протести в Берліні проти карантинних обмежень, які закінчилися масштабними сутичками з поліцією. «Німці там з коронавірусом не можуть розібратися, демонстрації... Чому вони перейнялися Білоруссю?», - підкреслив він.
За словами Лукашенка, «це добра нагода відвести увагу від своїх проблем і перекинути на іншу сторону».
Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив про готовність Європейського союзу виступити посередником для вирішення політичної кризи у Білорусі.
До слова, ввечері 21 серпня у Мінську люди утворили живий «Ланцюг покаяння» довжиною понад десять кілометрів.
Як повідомлялося, штаб Тихановської просить Верховний суд Білорусі визнати вибори недійсними.
Нагадаємо, ЄС не хоче повторення у Білорусі «українського сценарію».
До слова, інавгурація Лукашенка в якості президента пройде протягом двох місяців, однак точної дати поки немає.
19 серпня Євросоюз не визнав результатів виборів у Білорусі.