Лукашенко про посередництво Макрона і Помпео: Нехай спочатку у себе розберуться



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Олександр Лукашенко: Давайте спочатку я приїду і буду посередником між «жовтими жилетами» і Макроном

Президент Білорусі порадив західним лідерам спочатку навести лад у власних країнах

Президенту Франції Емманкелю Макрону необхідно спочатку врегулювати ситуацію всередині своєї країни, пов'язану з масштабними протестами «жовтих жилетів» – і тільки потім пропонувати допомогу у вирішенні білоруської внутрішньополітичної кризи.

Таку думку в п'ятницю, 21 серпня, висловив президент Білорусі Олександр Лукашенко, повідомляє «Интерфакс».

«Макрон заявив, що хоче бути посередником у переговорах в Білорусі. Давайте спочатку я приїду і буду посередником між «жовтими жилетами» і Макроном», – сказав Лукашенко, виступаючи перед працівниками агрокомбінату Дзержинський.

На думку білоруського президента, те ж саме відноситься і до висловлювань держсекретаря США Майка Помпео – з огляду на масові погроми і протести в США після вбивства афроамериканця Джорджа Флойда білими поліцейськими.

«Майк Помпео – великий друг білоруського народу - недавно вибухнув, охарактеризував обстановку... Нехай там у себе розберуться спочатку... Чому вони перейнялися?», – заявив він.

Лукашенко також нагадав про недавні масові протести в Берліні проти карантинних обмежень, які закінчилися масштабними сутичками з поліцією. «Німці там з коронавірусом не можуть розібратися, демонстрації... Чому вони перейнялися Білоруссю?», - підкреслив він.

За словами Лукашенка, «це добра нагода відвести увагу від своїх проблем і перекинути на іншу сторону».

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив про готовність Європейського союзу виступити посередником для вирішення політичної кризи у Білорусі.

До слова, ввечері 21 серпня у Мінську люди утворили живий «Ланцюг покаяння» довжиною понад десять кілометрів.

Як повідомлялося, штаб Тихановської просить Верховний суд Білорусі визнати вибори недійсними.

Нагадаємо, ЄС не хоче повторення у Білорусі «українського сценарію».

До слова, інавгурація Лукашенка в якості президента пройде протягом двох місяців, однак точної дати поки немає.

19 серпня Євросоюз не визнав результатів виборів у Білорусі.