Потонув на очах у дружини: з'явилося відео загибелі чоловіка на Дніпропетровщині

У Дніпропетровській області чоловік не виплив з ополонки

У Дніпропетровській області чоловік не виплив з ополонки

Тіло чоловіка знайшли на відстані 20 метрів від берега

На Дніпропетровщині 38-річний чоловік пірнув у ополонку з крижаною водою та втопився. Поруч був його друг та дружина, яка знімала стрибок на відео. Відео опублікував Telegram-канал Труха.

У суботу, 5 лютого, у селі Капулівка 38-річний місцевий житель Олександр Бондаренко разом зі знайомим вирушили на річку і неподалік берега зробили ополонку. Олександр вирішив стрибнути у крижану воду.

На відео можна побачити, як його друг намагається прорубати лід біля того місця, де він пірнав, однак не може визначити, де той перебуває.

Наступного дня рятувальники знайшли його тіло на відстані 20 метрів від берега.

Раніше в Росії, неподалік Санкт-Петербурга, жінка потонула в ополонці під час хрещенських купань просто на очах у власних дітей та чоловіка.

До слова, під Києвом на Водохреще чоловік втопився в ополонці. Також стало відомо, що 30 січня у Дніпрі двоє підлітків провалилися під лід, один потонув.

Нагадаємо, у Золотоніському районі Черкаської області водолази Державної служби з надзвичайних ситуацій дістали тіло рибалки, який провалився на кризі.